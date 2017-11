Napjaté vztahy ve Slavii: ředitel Krob proti kouči Šilhavému

Miroslav Beránek převezme Slavii do konce podzimu a v zimě rozhodneme, co dál. Tak zněl jeden z návrhů na odvolání současného kouče Jaroslava Šilhavého, s nímž v pondělí přišel generální ředitel klubu Martin Krob. A přestože byl nakonec zamítnut nejvyšším šéfem Jaroslavem Tvrdíkem, poukazuje to na největší vztahový problém v Edenu.