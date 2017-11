Šéf sudích Listkiewicz: S videem je v Polsku víc problémů, než bylo bez něj

Čeští rozhodčí si dali v úterý sraz, aby se nachystali na poslední tři podzimní kola. Součástí semináře byla i příprava na práci s videem, které má vstoupit do HET ligy na jaře. „Je to správný směr, ale sudí musí být stoprocentně připravení, jinak budou problémy. Jako u nás v Polsku,“ říká šéf komise rozhodčích Michal Listkiewicz.

Polský předseda českých sudích ví, že nejméně začátek sezony se jeho svěřencům nepovedl. „Nebyli jsme spokojení, pak přišlo zlepšení. Chtěli bychom, aby nás prosincová valná hromada hodnotila pozitivně,“ říká Listkiewicz.

Proč se začátek nepovedl?

„Kvůli koncentraci. My jsme na to upozorňovali, ale někteří sudí si mysleli, že na začátku se jim nic nestane. A za hlavní problém považuju spolupráci hlavního sudího s asistenty.“

Které výkony byly špatné a které výborné?

„Nechtěl bych hodnotit individuálně. U mladých byla potíž, že neměli stálé výkony. Stabilizace jejich formy, to byl problém.“

Jaký jste dali nejvyšší trest?

„Tresty už nesmíme říkat, to si přála UEFA. Ale dá se poznat, když někdo delší čas nepíská. Ovšem obecně tresty pomohly, po návratu se ani jednou nestalo, že by se daný sudí nezlepšil.“

Delší čas nepískal HET ligu Jan Jílek. Po derby „S“ v sedmém kole ani jednou, tedy už šest kol. Tak vysoký trest za neudělení druhé žluté slávistovi Bořilovi?

„Já nemůžu říct, kdo má jaký trest. Jan Jílek je jeden z nejlepších sudích, velmi zkušený. On má však ještě svou další práci, navíc je předsedou fotbalu v Jihočeském kraji, je hodně vytížený. Bylo už několik situací, kdy se omluvil ze seminářů, nebo že nemůže pískat kvůli práci."

Takže ta dlouhá pauza je částečně i na jeho žádost?

„Jsou i takové situace, kdy to je na jeho žádost. Ale bez problémů bych ho nominoval na ty nejproblémovější zápasy.“

Ty teď dostává hlavně Radek Příhoda. Proč?

„Je to typ rozhodčího, kterého nic nerozhodí. Nenervuje se, předzápasové spekulace na něj nemají vliv. Ve vápně si už prožil třeba pět set situací, nějaká další pro něj není problém.“

Do českého fotbalu míří video. Jak jste spokojen s přípravou?

„Na seminářích to probíráme, offl ine fáze běží. Brzy budeme připraveni na online režim. Ale není to jednoduché. V Polsku například máme online v devadesáti procentech zápasů první ligy a je víc problémů, než bylo bez videa. Stále se řeší, proč analyzovali toto a ne tamto, takže to potřebuje čas. Hlavní je na to připravit lidi. V Česku máme sedm osm profesionálně připravených videorozhodčích, ale potřebujeme jich dvanáct.“

Do konce podzimu by mělo být video nasazeno do jednoho zápasu HET ligy. Už víte, který to bude?

„Asi nějaký v posledním kole. Chtěli bychom, aby to byl zápas, který nemá velký vliv na tabulku. To je stejné jako s mladými rozhodčími, taky je nedáte na šlágr. Step by step.“

Offline režim byl na nedělním zápase Plzeň–Slavia (1:0). Jaký z toho vyplynul závěr?

„Pozitivní. Delegát i videorozhodčí řekli, že to Radek Příhoda odpískal velmi dobře.“

Včetně zákroku Limberského na Van Burena?

„I ten jsme pochopitelně analyzovali. To je situace, kdy je potřeba nechat rozhodnutí na sudím. Nebylo to černobílé. Videorozhodčí má zasahovat ve chvíli, kdy je to stoprocentní, ne nejasné.“

720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Limberský sundal ve vápně Van Burena, penalta se nepískala • VIDEO iSport TV

Kdybyste byl v tu chvíli online u videa, volal byste Příhodu, aby se šel podívat?

„Zeptal bych se: Radku, viděl jsi to dobře? Pokud by řekl: Ano, viděl, nechal bych to na něm. V posledním kole v Polsku jsme měli v jednom utkání dvě penalty na základě videa. Po jedné na každé straně. Hru to zastavilo dohromady na čtyři minuty. Po zápase oba trenéři řekli, že by bylo lepší, kdyby sudí nepískl ani jednu, i když by to třeba byla chyba, ale hra by plynule pokračovala. Bude velice zajímavé, jak to bude fungovat na mistrovství světa v Rusku. Když se objeví problémy, asi video ve fotbale pokračovat nebude.“

Vy jste jeho zastánce?

„No, ano. Je to dobrý směr, funguje to v hokeji, v házené i dalších sportech, i když třeba v ragby se už uvažuje, že to zruší. Právě proto, že hra není plynulá. Idea je dobrá, ale musí se připravit stoprocentně profesionální videorozhodčí. Za mých časů jsem byl hlavním rozhodčím i asistentem, teď už je zapotřebí přísná specializace. Třeba Pavel Královec říká, že videorozhodčí je těžší práce než sudí na hřišti. Chce to koncentraci a odpovědnost. Jedno slovo může ovlivnit zápas.“

Uchytí se to?

„Nevím. V jiných sportech to není tak velký problém jako ve fotbale. Ale fotbal zajímá miliony lidí. A lidi už si zvykli na tradiční fotbal. Stala se chyba, hrajeme. Já myslím, že směr je dobrý, pozitivní, ale musí to fungovat tak, že to nebude mít vliv na rytmus toho utkání. Potřebujeme čas. Nemůžeme čekat minutu a půl, až hráč hodí aut, protože se čeká na sudího. Ani pro sudího není příjemné, když mu někdo pětkrát šestkrát za zápas řekne, aby se šel podívat, jestli neudělal chybu. Problémy jsou, v Německu v pondělí odvolali šéfa videorozhodčích.“ (více viz text v infosloupci)

Český hlavní rozhodčí ani asistent se do Ruska patrně nedostane. Co videosudí?

„Myslím, že ano, protože program už u nás běží dva a půl roku, jsme v kontaktu s FIFA a UEFA a všichni říkají, že jsme příklad, jak se má postupovat. Já myslím, že Česko jednou bude mít nejlepší videorozhodčí na světě.“