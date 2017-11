Fanoušci Olomouce zbili v Praze Afričana. Odsoudil to klub i poslanec

Co se přesně před sobotním utkáním stalo? Fanoušci přistoupili na I. P. Pavlova do tramvaje, ve které muž seděl. Nejprve ho prý uráželi slovně, házeli po něm citrony a poté ho napadli pěstmi, strhli ho ze sedačky a kopali do něj. Vystoupili u stadionu. Napadený muž si stěžuje na to, že mu v tramvaji nikdo nepomohl, po incidentu musel použít tlačítko nouzového zastavení a požádat řidičku tramvaje, aby zavolala záchranáře a policisty.

Policisté ho po ošetření v nemocnici převezli na místní oddělení, kde mu ukázali záznamy fanoušků z tribuny ze zápasu, který se právě konal. „Asi sedm jsem jich poznal a policisté je zadrželi ještě v průběhu zápasu,“ řekl napadený muž. Dodal, že ho v tramvaji odmítla i většina lidí, které požádal o svědectví.

"Všichni zadržení muži skončili na policejním oddělení a kriminalisté na případu nyní pracují pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, výtržnictví a ublížení na zdraví," řekl policejní mluvčí Jan Daněk.

K případu se vyjádřil také olomoucký klub. „Takové jednání ostře odsuzujeme! Jedince, kteří se toho dopustili, nepovažujeme za příznivce SK Sigma Olomouc, nejsou na našem stadionu vítáni! Kdo se takto chová, není fanoušek SK Sigma! Ve spolupráci s Policií ČR jsme připraveni učinit opatření, aby se viníci už na zápasy našeho klubu nepodívali," informoval klub v prohlášení na svých internetových stránkách.

Zpráva o útoku fanoušků vyvolala řadu reakcí. „Tohle je fakt šílený,“ vyjádřil se například poslanec za TOP 09 Dominik Feri.