Konaté odmítá nabídky a hodil se marod. Proč odkládá konec ve Spartě?

Ještě před startem letní přípravy vyřadil nový trenér Andrea Stramaccioni z kádru Sparty šestici hráčů. Téměř všichni našli dříve či později nové působiště – Aleš Čermák přestoupil do Plzně, Matěj Hybš do Liberce, Ondřej Mazuch do druholigového anglického Hullu, Daniel Holzer odešel na hostování do Zlína, Mario Holek zase na Duklu.

Jen Tiémoko Konaté nic. Bývalý reprezentant Pobřeží slonoviny zůstal ve Spartě, kde byl přeřazen do juniorky, za niž v této sezoně neodehrál ještě ani minutu.

„Přitom jsem mu sehnal tři nabídky,“ připomíná hráčský agent Orhan Dumanjič, který Konatého v létě zastupoval. „Nejprve řecký Apollon Smyrnis, pak turecký Gaziantepspor a nakonec Žilinu. Timmy vždy nejprve projevil zájem, ale nakonec ucukl,“ krčí rameny Dumanjič.

„Je pravda, že od Žiliny měl Konaté nabídku tříleté smlouvy. Už to vypadalo, že se dohodneme,“ přitakává generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Konatého bilance ve Spartě 99 soutěžních startů 5061 odehraných minut 8 gólů 11 asistencí 11 žlutých karet 1 červená karta

Důvod hráčova setrvání ve Spartě, kde má přitom nulovou perspektivu, je podle informací deníku Sport prozaický. Blížil se totiž konec lhůty, po které získá nárok na trvalý pobyt na území České republiky, což mu usnadní pohyb v rámci Evropské unie, kde dosud potřeboval cestovní víza. V Praze je Konaté od září roku 2012…

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Bohemians: V kotli Sparty visí transparent “Konaté ven” • VIDEO iSport TV

To, že je africký expres až dosud na výplatní listině Sparty, je nečekané, vždyť kolem něj kromě Apollonu, Gaziantepsporu a Žiliny kroužil dokonce i New York City. Jenže Konaté místo změny dresu raději přijal degradaci do juniorky, kde se už téměř dva měsíce neukázal.

„Má problémy s krvácením z nosu a s dýcháním. Doložil to lékařskými zprávami,“ doplňuje věcně Kotalík. Nicméně je jasné, že zejména o délce pracovní neschopnosti si všichni na Letné myslí své. Konaté však už není pro Spartu žádné téma, ostatně jedenadvacítka je i bez jeho přičinění na třetím místě české skupiny juniorské ligy.

„Vše směřuje k tomu, že od nás Timmy v zimě odejde. Aspoň jsme na tom s ním i s jeho africkým manažerem domluveni. Formu budeme ještě řešit,“ říká Kotalík, který v případě problémového hráče eviduje stálý zájem Gaziantepsporu.

Jelikož má Konaté ve Spartě smlouvu do příštího léta, je to poslední možnost, kdy na něm klub může aspoň něco vydělat.