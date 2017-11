Poznar je více jak rok bez gólu. Začal jsem si přidávat, říká útočník Baníku

Několikrát to byl on, kdo mohl Baník vyvést z bídy. Vzpomeňte si. Třeba pár minut před koncem zápasu s Mladou Boleslaví (0:1) mohl srovnat. Hlavou pálil prudce, ale těsně nad. Čtvrt hodiny před koncem duelu se Zlínem (2:2) šel sám na gólmana, ale nezvládl zakončit. Chvíli před koncem utkání s Jabloncem (0:0) napálil z deseti metrů břevno. Tomáš Poznar o sobě zkrátka dává vědět. Ale góly nestřílí. A to je podstatné…



Baník od vás čekal góly a vy je nedáváte. Tušíte, kde je problém?

„Nebudu se za nic schovávat, čekal jsem od sebe víc. Hlavně nějaké ty góly. Teď v poslední době nechodím do hry od začátku, takže toho prostoru nemám tolik, kolik bych chtěl. Ale v té první fázi jsem ho měl dost. A stejně jsem ty góly nedal. I když si můžu myslet, že jsem byl součástí týmu v těch dobrých zápasech, které jsme hlavně na začátku odehráli, ale ty góly chybí. A ty moje osobní výkony, nevím no… Už v tom hraje roli i psychika.“



Deka z toho, že jste nedal gól?

„Samozřejmě. Člověk to vnímá. Každý mi to omílá, že už to určitě přijde, a tak dál. A člověk na to samozřejmě pořád myslí. Pravda ale je, že to nestačí. Myslet na to a říkat si, že se to zlomí, to je málo. Takže jsem se chytil taky trochu za nos.“

Tomáš Poznar v ligové sezoně 2017/18: Odehrané zápasy: 11 Odehrané minuty: 566 Góly: 0 Asistence: 0 Střely: 14 Střely na branku: 3 Přihrávky do gólových šancí: 2 Předfinální přihrávky: 6

„Přidávám si. Snažím se jít tomu víc naproti. Někam se posunout a být lepší. Když budu makat, věřím, že nějakou tu šanci proměním, a zlomím to. Na tréninku se teď cítím lépe. Změnil jsem toho dost.“„Přidal jsem si. I ve volném čase. S jedním trenérem se snažím vylepšit kondici a sílu. A ještě jsem začal dělat redcord. To je přístroj a soubor cvičení, který se zaměřuje na střed těla a hluboké břišní svaly, aby ta stabilita byla lepší. Řekl jsem si prostě, že do toho půjdu tou nejtvrdší cestou. Tvrdou dřinou. A snad se mi to vrátí.“„Každá, která mohla znamenat body pro nás, kdybych ji proměnil. Už bych potřeboval ten gól dát, abych trenérům dokázal, že si zasloužím hrát od začátku.“

Štve vás hodně, že jste ze základní sestavy vypadl?

„Určitě mi to nepřidává, i když to respektuju. A vlastně to nepřidává ani Baníku v tom smyslu, že klub si přivedl hráče, od kterého čekal góly. Já je nedal, což mě samozřejmě štve. O to víc, že vidím ty nadšené lidi v Baníku, kteří do klubu investují hodně úsilí, aby to šlapalo. A jak jsem řekl, přivedli hráče, od kterého čekali góly. A ten hráč, protože je nedal, teď sedí na lavičce. Body chybí a celkově ta situace je teď taková nic moc.“



V minulé sezoně jste v Plzni po přestupu ze Zlína nastoupil k osmnácti ligovým zápasům. I když často jen na pár minut. Gól jste nedal. Nemáte teď pocit, že vás angažmá v Plzni trochu zabrzdilo?

„Přestup do Plzně, to byl fantastický krok. Ten klub funguje skvěle a pro mě je to neuvěřitelná zkušenost. Možná jsem tam přišel v nepravou dobu. Trenér Vrba, který je tam teď, to je špičkový trenér. Je to na výsledcích týmu a kvalitě hráčů, kteří se dostali do životní formy, hned vidět. On tohle prostě umí. Tím se samozřejmě vůbec nechci vymlouvat na trenéra Pivarníka. Ale asi jsme si spolu nesedli. Já ztratil herní vytížení a nedokázal jsem to pak přenést do těch zápasů, i když jsem hrozně chtěl. A tím pádem jsem se v Plzni nedokázal adaptovat. A když jsem měl v zimě pocit, že jsem dobře potrénoval a mohlo by to už jít, přišel špatný zápas ve Zlíně a už to zase jelo. Psychika mě semlela a góly zase nepřicházely. A zatím se mi to nepovedlo prolomit.“



Pomáhá vám v tom Milan Baroš?

„Podporuje mě. Několikrát mi už napsal nebo i řekl, že góly dávat umím. Že to vidí. A že si mám pořád dávat do hlavy, že ten gól prostě dám. On je opravdu správný kapitán a lídr, snaží spoluhráčům pomoct. Mně taky. Na tréninku se spolu hecujeme, kdo dá víc gólů. Tam to máme docela vyrovnané, ale na hřišti mám co dohánět. On ty góly dává na tréninku i v zápasech.“

