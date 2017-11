Když mě vyhodí ze Sparty? Skončím a půjdu hrát přebor, říká Lafata

Ondřej Zahustel slaví branku do sítě ostravského Petra Vaška • Michal Beránek (Sport)

Je kapitánem a ikonou Sparty, posledních několik utkání ale David Lafata sleduje jen z tribuny. Šestatřicetiletý kanonýr se nevešel ani na lavičku v ligových zápasech proti Jablonci, Zlínu a Baníku Ostrava. Motivace se hledá těžko, zvlášť, když neví, kdy (nebo jestli vůbec) dostane šanci. „Čekám, kdy mne trenér vezme do nominace, ukáže na mne a dá mi šanci. Takže to, kdy zase budu hrát, je spíš otázka na pana Stramaccioniho,“ řekl v rozhovoru pro deník Právo a dodal, že zvažuje i ukončení kariéry.

Role Davida Lafaty se významně zmenšila po prohře se suverénním lídrem tabulky. „Po utkání s Plzní, které jsme prohráli 0:1 a šance na titul prakticky zhasla, jsem měl schůzku s generálním ředitelem klubu Adamem Kotalíkem. Vysvětloval mi, že vzhledem k průběhu sezóny chce majitel Daniel Křetínský zeštíhlit kádr a s přihlédnutím k mému věku dávat šanci perspektivnějším hráčům. Takže jen trénuju a čekám,“ prohlásil zkušený útočník pro Právo.

Situaci v letenském klubu konzultuje i s rodinou, kvůli jeho absenci v sestavě jsou na Letné čím dál méně vidět jeho děti Vanda a Antonín. "Děti tomu ještě tak nerozumí, a v těch změnách se ztrácejí. Když teď nehraje taťka, a už ve Spartě nejsou ani Pavel Kadeřábek, Láďa Krejčí, Kuba Brabec, Bořek Dočkal, Lukáš Vácha, Mario Holek a další kluci, které znali a fandili jim, tak na fotbal už nejezdí," řekl útočník, který ve Spartě působí od roku 2013.

Lafata má ve Spartě smlouvu do léta příštího roku, po konci v rudém dresu už neplánuje pokračovat s vrcholovým fotbalem, i když se mluvilo o tom, že by o něj stáli bývalí zaměstnavatelé z Jablonce či Českých Budějovic. „Nevím, co bude za měsíc, ale teď si něco takového jako odchod jinam představit nedokážu. Už se několik klubů ozvalo, sondovali situaci, ale já je odmítám," řekl autor 203 ligových branek.

„Můj sen od dětství byl hrát za Spartu, získat s ní alespoň jeden titul. I když mě třeba vyhodí, pořád jí budu fandit. Jestliže by mi řekli nebo napsali, že končím, nejspíš s vrcholovým fotbalem úplně skončím a půjdu hrát za Olešník krajský přebor," dodal zkušený střelec.