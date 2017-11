CELÝ rozhovor se Šuralem: Otevřeně o bojovnosti, Ben Chaimovi i platech

V rozbouřeném sparťanském moři působí jako jediná skála, která je schopná odrážet dravé nálety soupeřů, kteří v rozkývaném kolosu nyní vidí snadnou kořist. Útočník Josef Šural (27) se v závěru podzimu dostal do úžasné formy. Ve čtyřech zápasech nastřílel dohromady šest gólů. Dobře ale ví, že sám tým nezvedne. „Potřebujeme, aby se do top formy dostalo alespoň šest hráčů. Pak se k nim mohou přidat další,“ říká v upřímném rozhovoru pro deník Sport.

Jablonci jste nasázel hattrick, Baníku dva góly, ve Zlíně jeden. Prožíváte nejlepší období ve sparťanském dresu?

„Myslím, že dost podobné období jsem měl pod trenérem Radou, kdy jsem začal hrát v útoku a Lafibyl pode mnou. Taky jsem měl šňůru asi šesti gólů v pěti zápasech, pak sezona skončila. Teď je to podobné, pro hráče je to samozřejmě příjemné. Sbíráte ale vítězství, já jsem na individuální statistiky nikdy moc nebyl. Gól je super, jako droga. Vůbec se Lafi-mu nedivím, že jich má tolik. Ale hlavně chcete vyhrávat.“

Vnímáte, že jste jeden z mála hráčů Sparty, který vykazuje odpovídající výkonnost?

„Nechtěl bych hodnotit, jestli jsem to jenom já, nebo vůbec já. Snažím se dělat maximum, dávat tomu všechno. Jsem ve věku, kdy bojuju o životní smlouvu nebo angažmá, třeba i o to zůstat co nejdéle ve Spartě. Tak by to měl dělat každý, dát do toho všechno. Od začátku sezony jedu naplno, to platí i pro letní přípravu. Hlavně my ze stávajícího kádru jsme museli ukázat, že patříme do základu. Myslím si, že většina z nás to tak měla nastavené. Přišly ale posily zvenku, jsou to povětšinou dobří kluci, jak charakterově, tak fotbalově. Možná neodhadli, jak je česká liga složitá. Bohužel jsme nechytili začátek. Nevím ovšem, jestli každý může říct, že pro to dělá maximum. Za nikoho jiného než sám za sebe ale nezodpovídám.“

Říkáte si v současné situaci, že je důležitější než kdykoli dříve, abyste trápícímu se mužstvu pomohl?

„Samozřejmě. Ve Zlíně jsem byl v pozici hráče, který tu je druhou sezonu. To vzhledem k letní obměně moc kluků říct nemůže. Jeli jsme tam bez Rosy, Lafiho, Michala Kadlece. Ze zkušených tam byl Kostík (Costa), pak už jenom cizinci jako Mavu nebo Marc (Janko), kteří nemluví česky. Navíc mi trenér řekl, že jdu do zápasu s páskou, takže jsem měl obrovskou motivaci. Snažím se dělat první poslední. Když už se nedaří, což se může stát, chci něčím strhnout kluky okolo a dostat tým do pozice, kdy na hřišti necháme úplně všechno.“

Ve Spartě jste téměř dva roky. Netajil jste se tím, že jdete na Letnou hlavně vyhrávat trofeje. Zatím ale nemáte ani jednu. Štve vás to?

„Když jsem přišel, nebyla sice Sparta v krizi, ale už pod tlakem toho, že musí získat nějakou trofej. Každé tři měsíce se mluvilo o tom, že je tu nejsilnější kádr v novodobé historii a blablabla, ale jména ještě nic nevyhrála. Slavia loni ulítla úplně, to nechápal nikdo. Urvali to zdravým duchem a kabinou, než že by všechny přehráli. Rozhodovali standardkama, šli tomu naproti a zasloužili si to, o tom žádná. My si to naopak vždycky nějak poděláme sami.“

Titulní strana deníku Sport 15. listopadu 2017 • Foto Sport

Je hrozně lidí, co Spartu nenávidí

Sparta je největším klubem v Čechách, má nejvíc fanoušků. Ale logicky taky řadu těch, kteří klub v lásce nemají. Vnímáte, že si do vás v téhle situaci každý s chutí kopne?

„Řekl bych, že je hrozně moc lidí, co Spartu dokonce nenávidí. Vrátím se k poslednímu zápasu. Přijedete do Zlína a je tam ze strany fanoušků čistá nenávist. Ať uděláte cokoli, dobře, nebo špatně, stejně vám budou nadávat. Buď vás to motivuje, nebo půjdete dolů. Od toho jsme ale ve Spartě, tlak je tu obrovský. Kdo tu nebyl, neumí si to představit. Když se daří, hraje se dobře každému. Řeknu to blbě, ale není na tom nic těžkého. Ale my musíme zabrat teď, když se nedaří a jsme pod tlakem.“

S ohledem na současnou situaci Sparty se nabízí zdánlivě jednoduchá otázka. Jak z toho utéct?

(zamyslí se) „Bylo by jednoduché jenom říct, že musíme trénovat a blablabla. To by bylo moc snadné. My potřebujeme vyhrávat zápasy, během těch tří následujících na podzim se toho už tolik nezmění. Musíme je urvat silou, doma i fotbalově, vyválčit je. Potřebujeme, aby se nám sešel měsíc, kdy budeme mít v top formě šest až osm hráčů a zbytek se postupně přidá.“

To ovšem půjde těžko v momentě, kdy všichni hráči nejsou schopní tahat za mančaft na sto procent. Je i tohle problém Sparty?

„Kdo mě znal před šesti nebo sedmi lety, tak ví, že jsem taky byl v některých věcech lajdák. Ale posunul jsem se, nemám flákání rád. Myslím, že se nám to daří postupně odbourávat. I když někdo podvědomě ví, že něco neudělal naplno, a vidí ostatní, jak se tam dřou jako koně, postupně se přidává. S tím jsme ze začátku měli problém, víceméně jsme nebyli tak soudržní. Bylo tam hodně individualit, ale ne tým.“

Vy jste bojovník. Cítíte v zápasech frustraci, když vidíte, že všichni nejdou nadoraz?

„Samozřejmě, není to dobré. Já tu ale nejsem od toho, abych hodnotil nebo pomlouval spoluhráče. Od toho jsou trenéři, vedení. Každý hráč ví, jaká je situace. Myslím, že si nikdo nic nenalhává. Každý ví, co mohl a měl udělat. Jednou ho to dožene.“

Často se říká, že když to herně nejde, musí to jít bojovností a nasazením. Má ale Sparta na tuhle situaci dost vhodných typů?

„Dost jich máme, jde o to, jestli jsou všichni zdraví a na hřišti. Je tam hodně faktorů. Teď se nám vyhýbají zranění, potřebujeme dostat hráče do formy. Když to nejde, tak to aspoň odbojovat.“

Jak velkou komplikací je, že hlavní posily, tedy Marc Janko a Tal Ben Chaim, zůstávají dost za očekáváním?

„Ti dva to měli ze začátku hodně podobné, ne úplně jejich vinou nechytli úvod. Tal byl pět týdnů zraněný, Marc měl taky problémy. Neudělali přípravu, a i když to jsou velmi dobří hráči, bez toho to nejde. Začátek se vůbec nepodařil, dostali šanci, ale nebyli připravení. Vypadlo se z Evropské ligy, pak je těžké to chytit.“

Zrovna Tal Ben Chaim, nejdražší hráč v klubové historii, je v mých očích tím, kdo by měl v bojovnosti a nasazení ohromně přidat. Souhlasíte?

(odmlčí se) „Kdyby měl pět gólů a osm asistencí, tak ať klidně po hřišti chodí, je mi to jedno. Bohužel, gól ještě nedal. Musí se odrazit od toho, že bude makat na sto procent a nechá tam všechno. Bohužel nechytil začátek. Sám cítil, že to není ono. Chtěl zabrat, ale neměl kondici. Není špatný kluk, který by na to kašlal. Možná si neuvědomil, že tu nebude hvězda bez práce a dřiny. Česká liga ale není tak jednoduchá.“

Mezi tuzemskými a zahraničními hráči jsou i rozdíly v platovém ohodnocení. Výkony tomu ale často neodpovídají. Může se i tohle projevit?

„My samozřejmě mezi sebou nevíme, kdo jaké má peníze a smlouvy. Vy jste nějaké částky psali v novinách, nevím, co je na tom pravdy. Cizinec, když jde do nové země a stál hodně peněz, má logicky větší výplatu než domácí hráč. Tak by to asi mělo být. Není to ale nějaká závist. Kdybych chtěl jít v budoucnu někam ven, tak si taky myslím, že by někde ta smlouva mohla být větší. Ale samozřejmě pak je druhá věc, že musí týmu pomoci. Potom je na vedení a na trenérech, jestli je potřeba to dělat takhle, nebo ne. Víc bych se do toho nechtěl pouštět.“

Jak jste reagoval na skutečnost, že Ben Chaim zveřejnil na sociálních sítích fotku z pláže v momentě, kdy se pro židovský svátek omluvil z utkání proti Dukle?

„Upřímně, tohle slyším poprvé. Vážně. Sociální sítě nemám, rozhodli jsme se s manželkou, že to je svět, který nás nezajímá. Jde to úplně mimo nás. Respektuju náboženství, takhle to prostě je. Druhá věc je, že mu to nedojde, že by takovou fotku vůbec nemusel zveřejňovat, je to zbytečné. On by si to měl vyhodnotit, už jenom kvůli fanouškům to je špatně. Oni samozřejmě vědí, kolik stál Spartu peněz, a očekávají od něj něco jiného. Logicky jim to není úplně po chuti.“

720p 360p REKLAMA Šural: Vypadli jsme se soupeřem, s jakým jsme vypadnout neměli • VIDEO iSport TV

Tréninky mě baví, je tam hodně balonu

Nedávný duel Slavie s Plzní otevřel diskuzi o rotacích v sestavách. Nesouhlasně se o nich vyjádřil třeba Josef Hušbauer. I ve Spartě se základní jedenáctka hodně mění. Jak to vnímáte?

„Hušby se ozval a je to jeho názor. Myslím si, že ho za to strašně zkritizovali. Je blbé, když se ozval po zápase, který se mu nepovedl, a prohráli. Načasování asi není ideální. Ale každý hráč chce hrát, zvlášť když on patří k těm, kteří Evropskou ligu pomohli vykopat. Nikomu není příjemné, když pokaždé nastupuje s někým jiným, jednou hraje, podruhé ne. Plzeňáci určitě řeknou, že jim vyhovuje hrát víceméně v jedné sestavě. Myslím, že náš trenér není ten, co by záměrně točil osmnáct nebo dvacet lidí. Taky by chtěl mít ideální jedenáctku, připomenu zápas v Brně, kde jsme prohráli 0:2. Po takovém utkání musí udělat čtyři pět šest změn, protože ten zápas byl hrozný. Předpokládám, že by změny dělat nechtěl, ale když se nedaří, tak zkouší, vymýšlí a hledá správnou sestavu. Zatím jsme ji nenašli.“

Nevadí vám, když máte pokaždé kolem sebe jiné parťáky?

„Mně vyhovuje, když moc netočím svoje posty. To je nejdůležitější. Důležité je, abychom měli hodně centrů. To je jistota u Bogdana (Vatajelu), Tal (Ben Chaim) zase chodí hodně individuálně. Nemyslím si, že bychom někoho přehrávali narážečkami prostředkem hřiště a chodili sami na bránu. Bylo by pochopitelně ideální, kdybychom hráli v jedné sestavě, ale nemyslím si, že to je rozhodující. Když se vám daří, tak je v podstatě jedno, koho máte na hřišti.“

Jaké vztahy máte s trenérem Andreou Stramaccionim?

„Je to můj první zahraniční trenér. Když vezmu všechno od začátku, mám jenom pozitivní zkušenost. Příprava byla náročná, ale mně to vyhovuje, bylo to super. Tréninky mě baví, je tam hodně balonu, zakončení, hra. Je tam všechno, co by mělo být. S koučem mám dobrý vztah, není tam jediný problém. Zavolal si mě třeba před zápasem s Jabloncem a řekl mi na rovinu, že budu hrát v útoku, že Lafiho nechá odpočinout. A ať do toho dám všechno a ukážu, že můžu hrát v útoku. Chtěl jsem mu to splatit a podařilo se to.“

Stramaccioni působí dojmem, že fotbalu rozumí. Má jasnou představu, jak by měl tým hrát, nabízí zajímavé postřehy. Proč se to ale nedaří převést do praxe?

„Působí velmi inteligentně, co říká, má hlavu a patu. Ví přesně, co by tým, když bude na sto procent vyladěný, měl dělat, jak by měl fungovat. Když nám ale v zápase odskakují balony a kazíme přihrávky, tak se kouč může stavět na hlavu a tolik to neovlivní. Jediné, co může udělat, je, že hráče, kterému se to nepovedlo, nepostaví a udělá změny.“

Z fotbalového prostředí zaznívají hlasy, že český trenér by takový podzim ve Spartě nepřežil. Souhlasíte s nimi?

„To nevím. Vypadli jsme ze všeho důležitého, cíle se pořád mění. Co čtrnáct dní jsme je museli upravovat. Ale zvolili jsme před sezonou tuhle variantu s obrovskými změnami a myslím, že i vedení počítalo, že to bude trvat. Nečekali, že to bude takhle, ale minimálně do ledna počkají. Uvidíme, jak dohrajeme zbylé tři podzimní zápasy.“

V létě přišla do týmu celá řada nových hráčů. Může se to nyní zopakovat?

„Jsem přesvědčený, že určitě v lednu jeden dva hráči přijdou, možná víc. Těch změn dovnitř bych já osobně už tolik nedělal, spíš naopak, je nás tady hrozně moc a hrajeme jenom jednu soutěž. Taky to samozřejmě nedělá dobrotu, když je nás tu třicet a máme jen sedmnáct zápasů do konce sezony.“

Aktuálně hrajete už pouze o druhé místo. Je to dostatečně motivující cíl?

„Bohužel pro nás, Plzeň má abnormální půlrok. Jindy by v téhle fázi měli poztráceno sedm nebo osm bodů. Zvládli zápasy, které třeba zvládnout neměli, nebo si to ani tolik nezasloužili. Sešlo se to tak, že na ně ztrácíme tolik bodů. Hrajeme o druhé místo, je tam ale kromě Slavie i Olomouc, Liberec. Jiný cíl ani mít nemůžeme, titul je hrozně daleko. Před sezonou jsme nečekali, že to bude takhle, ale cíl je jasný a dostatečně motivující. Chceme hrát o Ligu mistrů.“

720p 360p REKLAMA Jablonec - Sparta: Považanec daroval Šuralovi hattrick – Sparta vede 3:0 • VIDEO iSportTV