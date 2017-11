V Bohemians skončil ve zlém. Všechno šlo udělat jinak, přiznává Hubínek

Jeho letní přestupová sága rozproudila dost zlé krve. „Celé je to jedna velká chyba,“ ohlíží se pár měsíců zpět záložník Michal Hubínek. Působil v Bohemians 1905, ale situace se vyhrotila natolik, že si hledal nový klub. Nakonec přestoupil do Mladé Boleslavi. V tomto sporu se mimo jiné řešila jeho pozice na hřišti nebo role jeho otce. O tom všem Hubínek mluví v rozhovoru pro deník Sport. V neděli se v boleslavském dresu postaví právě „klokanům“ z Vršovic (15:00).

Kvůli lehčím potížím se svalem vynechal poslední ligový zápas v Ostravě. Předtím však záložník Michal Hubínek patřil od svého příchodu z Bohemians stabilně do základní sestavy Mladé Boleslavi. Měl by v ní být i v neděli, kdy se Středočeši střetnou právě s „klokany“. Pro Hubínka to bude pikantní zápas i vzhledem k jeho bouřlivému odchodu z Ďolíčku.

Jaký je nyní váš vztah k Bohemians?

„Bohemku beru jako tým, kde jsem toho hodně zažil, kde jsem se dostal do dospělého fotbalu, kde jsem začal hrát ligu. Vnímám ji samozřejmě pozitivně, do budoucna přeju Bohemce jen to nejlepší. Za roky, co jsem tam strávil, jsem rád.“

Budete mít proti svému bývalému klubu speciální osobní motivaci?

„Chci, abychom vyhráli. Jinak ale osobní motivaci nemám, maximálně abych se ukázal v co nejlepším světle.“

V létě jste z Bohemians odcházel za neklidných okolností. Můžete z vašeho pohledu popsat, co se dělo?

„Bylo to celé smutné. Nedorozumění. Bohemka mi po příjezdu z mistrovství Evropy jednadvacítek naznačila, že se mnou nepočítá. Byl jsem přeřazen do juniorky a oni počítali s tím, že odejdu. Nepočítali se mnou do kádru áčka a řekli mi, že když si něco najdu, budu moct odejít. Když už jsem věděl, jaká je situace, snažil jsem se pochopitelně něco si najít a odejít.“

VIDEO: První ligový gól dal Michal Hubínek před dvěma lety jako "klokan"

Bylo to ale spíš prezentováno tak, že vy sám chcete odejít a že jste nespokojen s pozicí v týmu.

„To je takové složitější. Už za trenéra Koubka jsem plnil úlohu, která byla, řekněme, pod moje možnosti, nebyl jsem tak využitý. V tu dobu jsem s tím nesouhlasil, ale jinak jsem nikdy neprojevil žádný zájem odejít z Bohemky, nebo že bych se chtěl odtamtud za každou cenu dostat. Je to trochu jinak. Bylo to tak prezentováno, ale já nechci dělat žádné rozbroje, nechci tenhle konflikt ještě rozdmýchat. Prostě se to stalo, jsem teď v jiném týmu a na tuhle horší část mého angažmá v Bohemce budu chtít zapomenout.“

Probíráte si to ještě v hlavě? Dalo se udělat něco jinak, ať ze strany vaší, nebo Bohemians?

„Všechno se dalo udělat úplně jinak. Tohle celé je podle mě jedna velká chyba, ale už se to stalo. Čas vrátit nejde.“

V celém případu se hodně zmiňoval váš táta. Vyčítalo se mu, že do všeho zasahuje až příliš a vytváří negativní emoce. Jak jste to vnímal?

„Tady je největší problém v tom, že většina lidí na Bohemce brala mého otce jako rodiče, ale on mi prakticky do minulého roku plnil roli manažera. Takže byl otec a manažer v jedné osobě. Choval se tak, jak by se manažer chovat měl. Snažil se, aby jeho hráč měl co nejlepší podmínky, aby hrál a aby byli všichni spokojení. O to se snažil. Ne vždy se to setkalo s pochopením, občas došlo k výměně názorů. To je úplně logické.“

Předpokládám, že s tátou jste celou situaci probírali. Neříkal jste mu i vy, aby některé věci řešil jinak?

„Samozřejmě jsme o tom mluvili hodně. Každý máme své svědomí, chováme se tak, jak uznáme za vhodné. On dělal to, co si myslel, že je správné. Já mu říkal svůj pohled a z toho vzniknul nějaký kompromis.“

Mrzí vás, že on je brán za možná hlavního viníka celého sporu?

„Mrzí mě to hodně. Bez svého otce bych fotbal třeba vrcholově vůbec nehrál, podporuje mě celý život a myslím, že v hlavě to má hodně srovnané. O to víc mě mrzí, že je braný za negativní osobu. Je braný za toho, kdo dělal všechny ty problémy. Myslím, že je to obrovská škoda.“

Zůstáváte v kontaktu s bývalými spoluhráči z Bohemians?

„Musím říct, že s většinou kluků jsem vycházel skvěle, jsem s nimi v kontaktu. Doufám, že to tak zůstane, jsme kamarádi. To, co se stalo, naše kamarádství neohrozí. Budu se s nimi bavit dál. Oni přejí mně, já přeju jim, aby se jim dařilo. Budu rád, když uvidím Bohemku nahoře.“

Celé léto jste trénoval v juniorce. Jaký byl návrat do ligy? Přišel jste totiž v reprezentační pauze a hned po ní jste hráli velice důležitý zápas s Brnem, protože Boleslavi se start do ligy vůbec nepovedl. A vy jste okamžitě nastoupil v základní sestavě.

„Ano, po návratu z Eura jsem byl přeřazen do juniorky, její úroveň se nedá porovnávat s ligovým týmem. Ale jsem profesionál a i za pomoci mého otce jsme pracovali na mém zlepšování. Trénoval jsem s juniorkou a sám jsem si přidával, abych z toho nevypadl. Dělal jsem to, co jsem potřeboval. Když se naskytla možnost jít do Boleslavi, věděl jsem, že musím být připravený. Zamakal jsem co nejvíc, abych zápas s Brnem zvládnul. Myslím, že za dobu, co jsem nebyl nikde s áčkem, jsem o moc nepřišel. Byl jsem připravený.“

V Boleslavi nastupujete pravidelně, a to jako defenzivní záložník. To byla také třecí plocha, když jste byl v Bohemians. Trenéři vás tam viděli jako defenzivního záložníka, vy sebe spíš ofenzivněji. Není pro vás defenzivní záložník nakonec nejlepší pozice, když ho hrajete i v Boleslavi?

„Tak nejlepší…Ve chvíli, kdy jsem sem přišel, byl jsem na této pozici potřeba. Defenzivní záložník v pojetí Bohemky za pana Koubka se trošku liší od pojetí, jak se to bere tady. V Boleslavi to není tak, že by ve středu byl jeden defenzivní záložník a dva ofenzivní. Dopředu mají hrát všichni. Když jeden vyjede, má se za něj zatáhnout druhý. Myslím, že ofenzivní úkoly mám taky. Rozhodně se necítím jako hlídací pes, jako ten, který to jen odbrání a nehraje dopředu. Obecně si myslím, že jsem schopen hrát i ofenzivního záložníka. Na druhou stranu je tu Mára Matějovský a Kuba Rada, oba jsou to hráči, kteří jsou směrem dopředu fantastičtí. Ti jsou v této činnosti přede mnou, takže bych naprosto pochopil, kdyby oni hráli dopředu a já pod nimi.“

Právě s Matějovským a Radou momentálně tvoříte středovou trojici v záloze. Jak se vám s nimi hraje?

„Fakt skvěle. Myslím, že se všichni výborně doplňujeme. Mára má geniální přihrávku, vidí věci jako málokdo. S Kubou Radou už jsem hrál v Bohemce. Vždycky když hrál, věděl jsem, že střed hřiště budeme mít my, že budeme mít převahu. To samé potvrzuje tady. Jsem rád, že s oběma mohu hrát.“

Celkově vám angažmá v Boleslavi sedlo?

„Jsem tu chviličku a cítím se tu úplně skvěle. Fotbalově, fyzicky, i prostředí a nálada tady mi vyhovuje. Musím říct, že jsem spokojený. Hned jak jsem tu hrál první přátelský zápas proti Táborsku, přišlo mi to, jako bych tu byl rok. S klukama na hřišti jsem si hned rozuměl. Přišlo mi, že vše jde samo, nepotřeboval jsem žádný čas na to, abych si tu zvykal.“

