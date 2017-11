V čem je Kozáčikovo kouzlo? Vůdčí typ v Plzni přemýšlí nad každým cvikem

To byl fičák. Matúš Kozáčik dosáhl na kulatou stovku vychytaných nul v české nejvyšší soutěži v rekordně krátkém čase. Slovenský brankář ji zmáknul během 217 zápasů! „Je to veliký výkon,“ ujišťuje bývalý gólman Martin Vaniak, sám majitel 153 čistých zářezů. Třiatřicetiletý otec čtyř dětí je prvním cizincem, kterému se magická meta podařila překonat. A zrovna v zápase podzimu proti Slavii! S počítáním čistých kont začal v Edenu (19), pokračoval ve Spartě (10), největší terno ale udělal v Plzni (71).

Profesionál. Člověk s nadhledem. Inteligentní. S fotbalem i s životem si vždy věděl rady. Tak o Matúši Kozáčikovi mluví ti, kteří ho poznali „pod povrchem“. Buď s ním hráli, nebo s ním pracovali. Jako třeba Martin Vaniak. V Plzni na něho minulou sezonu dohlížel jako trenér brankářské skupiny.

„Všechno chtěl dělat dokonale, nad každým cvikem nebo cvičením přemýšlel. Jde o nesmírně inteligentního hráče, jenž dovede uvažovat a analyzovat svoji práci,“ říká bývalý gólman Slavie.

Podobně vypravuje i bývalý spoluhráč Václav Procházka. S Kozáčikem odehrál v Plzni čtyři roky. „V kabině nezkazil žádnou srandu, zároveň na hřišti to byla osobnost. Když máte někoho takového v brance, víte, že pokud něco pokazíte, on to vyřeší. Společně nám to fungovalo nejen na place, ale mimo něj,“ říká obránce tureckého Osmanlisporu.

Kariéra odchovance Dolného Kubína ale nesměřovala jen strmě vzhůru. Občas se zastavila, klikatila se, v záludných esíčkách zpomalila. Například ve Slavii, kam přišel v devatenácti letech. Po dvou sezonách se vypracoval v hierarchii týmu až na vrchol, ale za rok z piedestalu spadl. Následoval překvapivý přesun do Sparty.

V létě 2008 začal ročník v pozici prvního gólmana, po nevydařeném derby se Slavií (1:4) ze sestavy opět vyskočil. To byla pro Kozáčika těžká rána. Veřejně se zpochybňovalo, zda má na to vykonávat úřad jedničky. A to i přesto, že Spartě v sezoně 2009/10 při zranění Jaromíra Blažka pomohl v druhé polovině ročníku k titulu.

Až s návratem do Plzně – po dvou letech strávených v kyperské Famagustě – roztáhl křídla. Viktorii vychytal tři mistrovské tituly, teď má namířeno ke čtvrtému. Během pěti let vynuloval jednasedmdesát soupeřů. Jako posledního Slavii. V součtu s devatenácti čistými konty ze Slavie a deseti ze Sparty se snadno dopočítáte ke stovce.

Zvládl ji za 217 zápasů. Nejrychleji ze všech gólmanů v historii české fotbalové ligy. „Je neskutečné, jak všechny ostatní přejel,“ žasne Procházka. „Téměř v polovičce zápasů vychytal nulu, to je neuvěřitelné. Vážně veliký výkon,“ přidává se Vaniak.

Brankář v Kristových létech vyrostl v osobnost. V Plzni si ho váží. A to hlavně ze dvou důvodů. Ten první? Ke svým povinnostem přistupuje maximálně. Dokonale se dovede připravit na zápas. Nepodcení jediný detail.

„Je to velký profesionál. Nepracuje jen v tréninku. Jeho přístup k povinnostem má širší rozměr. V době, kdy jsem v Plzni fungoval, se připravoval s fyzioterapeutem, s fitness trenérem i se mnou. Týden co týden. Nic nevynechal,“ vzpomíná Vaniak.

A druhý důvod? Je vůdčí typ. Přirozená autorita. V kabině neplýtvá slovy, ale pokud promluví, má to váhu. „Když se něco děje, ozve se,“ vybavuje si Vaniak. „Někdy stačilo, aby řekl jedno jediné slovo a bylo po problému,“ říká Václav Procházka, aktuálně hráč tureckého Osmanlisporu.

Kozáčik je tátou čtyř dětí. I to mu dodává životní nadhled. Excesy proti životosprávě se ho netýkají. Na rozdíl od mnoha parťáků z plzeňské šatny. „Průšvihy si nemůže dovolit. Nemá čas lítat po večírcích a barech. S manželkou jsou na výchovu sami. Má svých starostí dost,“ tvrdí Vaniak.

Pokud by Kozáčik pokračoval v nastoleném trendu, za další zhruba tři a půl sezony by mohl překonat Jaromíra Blažka (157 nul) na prvním místě historické tabulky.

Očima bývalého spoluhráče Václava Procházky „Udržuje si neskutečnou výkonnost „Hned od začátku našeho společného angažmá v Plzni na mě Matúš Kozáčik zapůsobil jako příjemný parťák. Okamžitě zapadl do party. Nezkazil žádnou srandu, na druhou stranu byl osobností na hřišti. Hrálo se mi s ním hodně dobře, výborně nás organizoval, skvěle četl hru. Když se mu něco nelíbilo, dokázal to říct způsobem, že to všichni vzali. Byl nedílnou součástí úspěchů Viktorie, a vlastně jí je pořád. Udržuje si neskutečnou výkonnost. Když jsem viděl jeho statistiku vychytaných nul, ostatní přejel ve velkém stylu. Moc mu to přeju. I proto, že kromě fotbalu má pořádek v rodině. Vychovává čtyři děti, což není vůbec jednoduchá věc. Ze všech kluků v kabině měl s dětmi nejvíce zkušeností. Kdyby za ním kdokoliv přišel a chtěl se pobavit o ‚prdíkách‘, určitě by všem dokázal dát sofistikovanou radu. Zkušeností měl v tomto směru hodně. Nejen ve fotbale, ale i v rodině, prožil hodně silných zážitků. Moc mu úspěch v podobě stovky nul přeju.“