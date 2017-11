Kouč Slovácka před Plzní: Rozdráždili jsme kobru, která trošku spinkala

Sedm zápasů v lize, nula výher. Pod koučem Michalem Kordulou (40) to Slovácku dře, o to větší šok způsobil jeho triumf na hřišti Plzně v osmifinále domácího poháru. V sobotu večer si přeje nachytat favorita podruhé. Tentokrát v HET lize. „Když hrajete s giganty, před zápasem si vždycky říkáte, že bod bude dobrý. Ale k tomu musí být i výkon,“ zdůrazňuje Kordula.

Jakou čekáte Plzeň v odvetě za pohár?

„Nastoupí jiní hráči, určitě bude kvalitnější. Někdo mi říkal, že jsme tím vítězstvím rozdráždili kobru, která trošku spinkala.“

Viktorii přirovnáváte ke kobře. V dalším zápase bude chtít uštknout, co?

„Asi trošku spinkala a my jsme ji probudili. Určitě k nám přijede Plzeň s větším drajvem a po výsledku v poháru i s větší motivací. Navíc jí předtím chyběli reprezentanti, jejichž kvalita bude o trošku vyšší než těch kluků, kteří hráli proti nám. Byť jde o nadstandardní hráče pro českou ligu.“

Vám ale také scházelo několik opor v čele s Machalíkem či Zajícem. Takže to vyšlo nastejno, ne?

„Jim chyběli seniorští reprezentanti, nám mládežničtí. (úsměv) Je fakt, že ztráty byly oboustranné. My máme užší kádr, a když jsou ještě nějací hráči zranění, podepisuje se to na nás.“

Zaskočili jste Viktorii něčím speciálním?

„Nemyslím si. Nemyslím si, že jsme hráli extrémně dobře. Pomohl nám první gól, kluci tomu začali věřit. V ligových zápasech jsme hráli slušně, ale inkasovali jsme jako první a sebevědomí šlo na druhou stranu. S tímto problémem se teď potýkáme nejvíc. Chci, abychom měli víru ve vlastní schopnosti kontinuálně, nebylo to nahoru dolů.“

Zvládnete to bez stabilních stoperů?

„Zápasy se vyhrávají v obou šestnáctkách. To, co se děje mezi nimi, jsou taneční. Když máte v pokutových územích dominantní hráče, máte půl práce hotové. Nám teď všichni tři stopeři, se kterými jsme počítali, chybí.“

720p 360p <p class="p1">Viktoria Plzeň nezvládla utkání se Slováckem a v domácím poháru končí. Co řekl bezprostředně po utkání kapitán Roman Hubník? Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Naštvaný kapitán Hubník: Takhle se nebojuje o základní sestavu. Zklamalo mě nasazení • VIDEO iSport TV

Jak prožíval soupeř porážku?

„Podle mě chtěli pohár vyhrát, určitě je hodně naštvalo, že s námi vypadli. Nepočítali s tím. Letos berou všechny kluby pohár vážně, protože z něj vede cesta přímo do Evropské ligy. Šance je velká. Pro kluby jako je třeba Mladá Boleslav se MOL Cup možná stává soutěží číslo jedna. Když jsme chytli Plzeň, říkali jsme si, že je to nejhorší los, který nás mohl potkat. Ale pak člověk říká, že je lepší hrát proti kvalitě. V Ústí nad Orlicí postoupíte na penalty a pak porazíte v prodloužení Plzeň.“

Vnímáte letošní sezonu jako kritickou pro váš klub?

„Nikdo v klubu nečekal, že to bude jednoduché. Že projedeme ligu jako nůž máslem a skončíme šestí. To by byla fantazie. Mužstvo je mladé, jedno z nejmladších v lize. Na druhou stranu bych si přál, aby tahle sezona byla zlomová. Projdeme v uvozovkách sračkami, a pak to půjde nahoru. Stojím si za tím, že tento tým má do budoucna velký potenciál. Je tady i střední generace. Takový Hofi (Stanislav Hofmann) může hrát ve Slovácku stopera dalších šest let. Kromě Šumáka (Veliče Šumulikoského) nemáme staršího hráče.“

Jste ztotožněný s filozofií klubu, zaměřeného na mladé hráče, odchovance?

„Zcela jednoznačně ano. Slovácko dokáže brzy začlenit mladé hráče do týmu a hrát s nimi. V tom je jeho síla. Tohle je správná cesta. I když je trnitá, a možná ta nejtěžší, kterou jsme si vybrali. Protože chcete hrát fotbal, držet míč. A to vše s mladými kluky. Nevyhráli jsme zápasy, které jsme vyhrát měli. Ale beru to tak, že co tě nezabije, to tě posílí. Když to zvládneme, tak budeme silnější.“

Takže od vás nikdy neuslyšíme, že chcete vyhrát za každou cenu bez ohledu na výkon…

„Přesně tak. Vždycky mě zajímá výkon. Když se budete postupně zlepšovat, dovede vás to i přes dílčí neúspěchy k cíli. Výkon můžete ovlivnit, výsledek tolik ne. Když vám někdo v poslední minutě nastřelí ruku, co s tím naděláte…“

Proč už tolik nelítáte kolem střídačky?

„Chci mít větší nadhled a klid. Předtím mi spousta věcí utíkala, zpětně jsem to viděl na videu. Občas mě to stejně strhne.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>