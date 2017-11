Stramaccioni o využití Lafaty: Může vypomoci, ale tvoříme novou Spartu

Jak hodnotíte výkon? Diváci po hubené výhře pískali…

„Bylo hodně důležité, abychom tenhle zápas vyhráli. Na konci prvního poločasu jsem byl otrávený, protože jsme měli několik příležitostí, abychom rozhodli zápas. Klidně to mohlo být 3:0. To se však nestalo a moc dobře víme, k čemu došlo ve Zlíně. Příště musíme ty šance proměnit. A moc nám nepomohl ani špatný stav hřiště, na to se však nechci vymlouvat. Za výhru jsme rádi, ale já jako trenér nejsem spokojený. Mohli jsme vyhrát větším rozdílem.“

David Lafata se dostal na trávník v 80. minutě, až když si jej vyžádali fanoušci. Proč nepřišel dřív, když se mužstvu nedařilo?

„Můžete se Davida klidně zeptat, ale o střídání jsem mu řekl ještě dříve, než fanoušci začali vyvolávat jeho jméno. Hodně lidí se mi snaží radit, ale jakmile začnu poslouchat tribuny, bude to problém.“

Konzultujete jeho nasazení s vedením klubu?

„Ano, myslím, že to bylo prezentováno i veřejně, že po zápase s Plzní jsme měli schůzku, kde jsme se společně dohodli, že začneme pracovat na tom, aby ve Spartě vznikala nová generace hráčů. Každý má Davida rád a i já to ukázal tím, že hrál skoro každý zápas, ale musíme přihlížet také k tomu, že tu nebude věčně. Momentálně v útoku využívám Josefa Šurala a David ví, jaká je situace. Generální ředitel Adam Kotalík s ním měl osobní jednání, dokonce i já jsem s ním o tom mluvil. Plán je takový, že budou hrát jiní a David nám může v některých případech vypomoci. Na druhou stranu zřejmě je to jeho poslední rok ve Spartě a klub musí za něj najít adekvátní náhradu do budoucna.“

Jak těžké rozhodnutí to pro vás je? Ikonu, kterou fanoušci milují, necháváte mimo a naopak některé hráče, které nejsou zrovna v oblibě, stavíte.

„Se svými hráči mluvím a jsme profesionálové. Existuje jediná cesta, kterou chceme jít. Vytvořit do budoucna úspěšnou Spartu a mít dobré výsledky. Bohužel jsme ve Zlíně pouze remizovali, ale i tak máme deset bodů z posledních čtyř zápasů. V zimě si budeme muset s vedením sednout a vyjasnit si některé věci. Za sebe jako trenéra říkám, že momentálně máme zbytečně hodně hráčů. Proti Jihlavě jsme měli osm hráčů, kteří se nevešli ani do nominace k zápasu. Takže v zimě zúžíme kádr, vsadíme na hráče, kteří budou tvořit příští generaci klubu. Hráči jako Kadlec, Šural, Sáček, Štetina, Dúbravka… Takový je náš plán.“

Po posledním domácím zápase jste říkal, že budete sázet na osu Sáček, Rosický a Mandjeck. Proti Jihlavě však první dva chyběli v nominaci, Mandjeck byl jen na lavičce.

„Rád bych chtěl mít Rosického v každém zápase, ale nebyl k dispozici. To samé Sáček. Byl s jednadvacítkou, ale vrátil se teprve ve čtvrtek. Snažili jsme se zápas přeložit na jiný termín, ale nevyšlo to. Co se týká Mandjecka, teď prostě nastupuje Mavuba. To je moje taktické rozhodnutí.“

Jak hodnotíte výkon Václava Kadlece po návratu z marodky? Co vás vedlo k tomu, že jste z něj udělal již šestého kapitána týmu v sezoně?

„Václavův výkon byl dobrý. Při jeho gólové akci jej zasáhl jihlavský brankář a měl v noze ránu, kterou muselo spravit několik stehů. Jiný hráč by zřejmě nevydržel hrát, ale Václav to zkusil i ve druhém poločase a přidal dalších dvacet minut. Je to pro nás velmi důležitý hráč. Hraje jakési falešné křídlo, které si sbíhá do středu pole. Co se týká kapitánské pásky – je to věc, kterou jsem diskutoval s českými zástupci v realizačním týmu. Po Lafatovi, Rosickém, Bičíkovi je to hráč, který toho ve Spartě odehrál nejvíc. Zaslouží si pásku víc než Šural, který je tu dva roky.“

<p dir="ltr"><span>Do sestavy Sparty se v zápase s Jihlavou vrátil po zranění Václav Kadlec a rychlým gólem zařídil domácím povinnou výhru. Snadná jízda to nebyla – Vysočina byla houževnatá, Letenští chvílemi dost rozháraní. Tři body ale získali a dotáhli se aspoň dočasně na třetí Slavii.</span></p>