Kadlec po hubené výhře: Z gólu mám radost, ale chybí nám sebevědomí

Před měsícem si v Jablonci poranil zadní stehenní sval, musel střídat hned v úvodu zápasu a na několik týdnů vypadl ze hry. Pro Spartu to byl problém, protože útočník Václav Kadlec (25) zrovna nabíral solidní formu. Herní výpadek ovšem oporu Letenských výrazně neutlumil. Kadlec totiž ihned po návratu jediným gólem rozhodl páteční předehrávku s Jihlavou. „Z gólu mám radost, vyřešil jsem to dobře,“ svěřil se.

Pro vás ideální návrat do akce, souhlasíte?

„Za gól jsem rád, vyřešil jsem to dobře. Můžu být spokojený, ale určitě jsem se necítil tak jako před zraněním. To jsem na tom byl fyzicky výborně. Výpadek je znát, mám za sebou pár tréninků.“

Nečekali jste proti Jihlavě jednodušší práci?

„Byl to těžký zápas. Zkomplikovali jsme si ho sami tím, že jsme v prvním poločase neproměnili dost šancí. Po změně stran už to bylo takové kostrbaté. Kdybychom dali víc gólů, dohráli bychom to v klidu.“

V závěru se potom z ochozů nesl pískot...

„Mrzí nás to, protože je to škoda. Zápas jsme měli dohrát jinak, pak bychom byli spokojení všichni. Bohužel. Není vidět, že bychom měli nějaké sebevědomí. Tak to bohužel je. Ale hlavní je, že máme tři body. Na podzim zbývají ještě dvě kola, chceme je obě zvládnout a jít do jara z druhého místa.“

Na hřišti jste vydržel necelých sedmdesát minut. Víc už nešlo?

„Nějakým způsobem by to asi šlo, ale necítil jsem, že bych odevzdal sto procent. Nebylo by to ono. Minulý rok se mi stalo, že jsem si zranění zadního stehenního svalu obnovil, nechtěl jsem to teď znovu riskovat. Vydržel jsem, co to šlo.“

Nastoupil jste s kapitánskou páskou. Jak se to seběhlo?

„V týdnu si mě trenér zavolal a bylo mi řečeno, že o tom přemýšlí. Před zápasem mi pak oznámil, že mi věří a rozhodl se pro mě. Samozřejmě mě to potěšilo a jsem rád, že jsme vyhráli.“

Byl jste ve Spartě kapitánem poprvé?

„Od začátku jo. Na konci zápasů už jsem jí párkrát měl, třeba když Lafi (Lafata) střídal.“

Ve Zlíně jste o výhru přišli v samotném závěru. Neměli jste strach, že by se to mohlo opakovat?

„Samozřejmě, když vedete jenom o gól, může se stát cokoli. Stačí jeden nakopnutý gól jako ve Zlíně a je to. Konec jsme ale dohráli docela v pohodě.“

Byť to herně není ono, máte z posledních čtyř utkání deset bodů. Cítíte, že se situace zlepšuje?

„Je škoda, že jsme nedokázali dohrát ten Zlín. Měli bychom o dva body víc a vypadalo by to lépe. Pokud do konce podzimu uděláme šest bodů a přezimujeme druzí, tak to bude fajn.“

