Bitva o Krmenčíka? Plzeňský střelec zaujal lídry v Anglii i Chorvatsku

Udrží Plzeň svou momentálně největší hvězdu? To bude jedna z hlavních otázek zimního přestupového okna. Důrazný útočník totiž nabral parádní formu, kterou potvrzují jeho mimořádná čísla.

Od startu sezony zvládl v dresu Viktorie Plzeň už čtrnáct gólů, k tomu si drží famózní bilanci v reprezentaci. Krmenčík v národním týmu za 11 zápasů stihl už šestkrát skórovat. Neustále na sobě pracuje a za poslední rok udělal ohromný pokrok.

Krmenčíka oťukávaly zahraniční kluby už v minulé sezoně. Pavel Vrba spolu s plzeňským vedením ale nakonec rozhodli o tom, že útočník v západočeském kádru zůstane.

Šlo o takřka geniální tah. Krmenčík se vyšvihl do skvělé formy, góly a asistencemi táhne tým skoro v každém zápase. Urostlý forvard momentálně patří k nejlepším hráčům HET ligy, Plzni výrazně pomohl k tomu, že v úvodních 13 kolech neztratila ani bod.

Raketový nárůst formy neuniká zahraničním klubům, jejichž zájem v zimě určitě ještě zesílí. Lokální anglická média informují o tom, že reprezentačního útočníka by do svých řad chtěly Wolverhampton Wanderers a Aston Villa.

Důrazná ostrovní soutěž by Krmenčíkovi mohla sedět. V prvním případě jde o první tým tabulky, který netají postupové ambice. Aston Villa je ve vyrovnané lize po 16 odehraných kolech na šestém místě, jde o tradiční celek, který by rovněž rád vyšplhal o patro výš do Premier League.

Jeden z chorvatských deníků přišel s rozsáhlým textem, který se věnuje plzeňskému šutérovi. Podle tamních zdrojů by Krmenčíka rád chorvatský ligový lídr Dinamo Záhřeb. Klub prý v Plzni sleduje i slovenského záložníka Patrika Hrošovského.

Krmenčíkova cena je podle renomovaného serveru transferkmarkt.de odhadována na 2,25 milionu eur (58,5 milionu korun). Přestupová částka, kterou Viktoria za svůj útočný klenot bude chtít, ještě určitě naroste.

V Anglii zmiňují sumu okolo 3 milionů liber (87 milionů korun), ani to ale Viktorii stačit nemusí. Pokud Krmenčík vydrží ve formě, může se dostat na hranici 100 milionů korun.

Plzeň každopádně bude chtít svého klíčového střelce za každou cenu v zimě udržet. Ve hře pak může být varianta, že Krmenčíka do zahraničí pustí s tím, že hráč se do nového angažmá přesune až v létě.

Suverénní lídr české ligy totiž chce vybojovat titul, který klubu s největší pravděpodobností zajistí přímou účast v Lize mistrů. Mužstvo okolo Limberského a spol. má parádně našlápnuto. V jarním náročném finiši ale bude Krmenčíka ještě hodně potřebovat...

