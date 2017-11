Koné o svém vyloučení: Stupidní chování! Oslabené Brno i tak slavilo

Před velice důležitým domácím duelem řekl Francis Koné v šatně Zbrojovky: „Pánové, dávejte mi všechny míče. Chci je všechny! Chci dát gól, chci pomoct ke třem bodům.“ Gól nedal, na branku nevystřelil, a pět minut před poločasem už byl Koné v šatně znovu. Dostal se tam předčasně po dvou žlutých kartách.

Jedna byla zbytečnější než druhá. První přišla ve 37. minutě za zakopnutí míče po odmávaném ofsajdu, druhá po souboji o míč v přerušené hře a vražení do teplického kapitána Jana Kroba. Za tři minuty se brněnský útočník nechal vyloučit jako začátečník.

„Jasná moje chyba. Stupidní chování. Byl jsem v silných emocích, všechno ve mně pracovalo. Psychicky jsem na hřišti byl, ale fyzicky ne. Chtěl jsem pro tým udělat víc, byl jsem na sebe naštvaný, jak hraju. Chtěl jsem vyhrát, chtěl jsem skórovat, a z toho to vzešlo,“ kál se Koné po zápase.

Krob první poločas dohrál za silného pískotu, který se roznesl stadionem při každém jeho dotyku s míčem. Po zápase neměl problém přiznat, že se ke Konému s míčem v rukou natočil tak, aby si od něho strčení rukama vykoledoval.

„Šel jsem tomu naproti,“ řekl férově. „Nevím, jestli si Koné myslel, že má mít balon. Já jsem viděl, že rozhodčí pískal faul pro nás. Věděl jsem, že už jednou zbytečně zakopnul balon, že byl nervózní. Strčil do mě, tak jsem spadl, rozhodčí to posoudil, druhá žlutá, zasloužená červená,“ sypal ze sebe teplický kapitán.

Koné druhý poločas sledoval v teplákové soupravě z tunýlku mezi střídačkami, nervózní jako pes. Jen si přál, aby se nevýhodně rozehraný zápas překlopil na stranu Zbrojovky. Ta paradoxně hrála lépe v deseti. „Druhá půle byla od nás lepší, silnější. Kluci toho udělali víc,“ řekl Koné.

Po zápase omluva spoluhráčům i rozhodčím

Se všemi hráči si při jejich odchodu z hřiště plácnul, taky s trenérem Romanem Pivarníkem. Ten mu pravici stiskl, ale nadšeně u toho nevypadal.

„To vyloučení byl obrovský průser. Poztráceli jsme tady hodně bodů a přepych další domácí remízy si nemůžeme dovolit. Hodně nám to (Koné) zkomplikoval,“ uvědomoval si Pivarník. V poločase přeskupil síly, nesáhl ještě ke střídání, ale na hrot místo vyloučeného hráče posunul Tomáše Pilíka. „Dokázali jsme dobře bránit v bloku i dobře kombinovat,“ těšilo ho.

Pro Koného svým způsobem měl pochopení. „Viděl jsem situaci tak, a Francis mi to potvrdil, že pomezní mával aut pro nás, načež ale hlavní pískl faul. Francis si myslel, že bude házet aut, chtěl od hráče (Kroba) míč. A došlo k tomu, co se stalo. Nechci Francise obhajovat, platí, co pískne hlavní, ale on nevěděl, co se děje. Bylo to od něho zbytečné, tohle se nedělá. Tak to většinou je. Vyhrál cenu fair-play, neublíží ani mouše, a nakonec je vyloučený,“ podotkl trenér Zbrojovky na adresu útočníka, vyznamenaného za záchranu života při zápase.

V kabině po zápase si Koné sypal popel na hlavu. „Chci se omluvit spoluhráčům, taky rozhodčím, na které jsem pokřikoval. Chci se omluvit všem,“ povídal zkroušeně.

A Teplice? Ty odjížděly z Brna s pocitem, že neudělaly skoro nic pro to, aby odtud odvezly tři body. Jejich přesilovka byla jalová, vedla k jediné přímé střele na branku. „Hrajete proti deseti, můžete je přejet. Kde jinde bychom měli vyhrát než v takovém zápase? Od nás toho bylo strašně málo. Jestli jsme si mysleli, že to půjde samo… něco jsme si řekli v kabině, ale vůbec jsme to neplnili, každý jsme si hráli, co jsme chtěli, nedostali jsme se do zakončení. S tím nemůžeme vyhrát,“ uvědomoval si Krob.

