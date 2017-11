Dvougólový Zmrhal po jasné výhře Slavie: Snad to takhle pojede dál

Výsledek vypadá jednoznačně. Jak jste zápas viděl ze hřiště?

„Vyhráli jsme sice 5:0, výsledek ale mohl být i jiný. Dukla měla pár šancí. Kdyby je proměnila, mohlo to vypadat i jinak. Jsem hlavně rád, že jsme to odehráli s nulou, pět gólů pak už je takový příjemný bonus.“

Nemyslel jste přece jen i na hattrick?

„Samozřejmě jsem hattrick dát chtěl, měl jsem tam pár šancí, které jsem mohl také proměnit. Jsem ale rád i za dvě branky. Mám pocit, že jsem ještě dva góly v ligovém zápase za Slavii nedal.“

Jak důležitý je váš dnešní výkon pro osobní pohodu?

„Jsem za to rád. Mám teď víc klidu, že se mi konečně něco povedlo. Zatím jsem měl v sezoně jenom jednu, nebo dvě asistence, takže jsem za dnešek hodně rád.“

Vyhrála druhá Olomouc, čtvrtý Liberec a pátá Sparta. Je výrazný výsledek důležitý i z tohoto pohledu?

„Rozhodně ano. Rozdíl mezi prvním a druhým je sice obrovský, pořád ale chceme hrát co nejvýš. Je to důležité i pro sebevědomí týmu. Po těch dvou porážkách je dobře, že jsme dali tolik gólů a přitom neinkasovali.“

Dá se ofenzivní smršť z dnešního zápasu přenést i do čtvrtečního utkání Evropské ligy v Tel Avivu?

„Budeme se o to snažit, každý zápas je ale jiný. Doufejme, že to takhle pojede dál a zase uděláme nějakou šňůru.“

720p 360p REKLAMA Slavia - Dukla: Jiránek odrazil míč jen na Zmrhala, Slavia vede 3:0 • VIDEO iSportTV

720p 360p REKLAMA Slavia - Dukla: Obrana hostů hoří – Zmrhal se znovu trefil a je to 4:0 pro Slavii • VIDEO iSportTV