Šilhavý po kanonádě Slavie: Snad nás to nakopne pro zbytek podzimu

Jaroslav Šilhavý byl v dobré náladě. Jak by také ne, když jeho tým rozdrtil ve 14. kole HET ligy Duklu jednoznačně 5:0. Nejlepší možná reakce na dvě porážky ve třech předchozích kolech, které zvětšily odstup sešívaných od vedoucí Plzně. „Potřebovali jsme to jako sůl,“ těšilo trenéra Slavie.

Jak jste spokojen s tím, co mužstvo předvedlo?

„Jsem rád, že jsme to takhle zvládli, ať už z hlediska produktivity či herního projevu, který od nás byl hodně povedený. Kromě pěti gólů jsme si vytvořili i další šance, ty jsme ale bohužel nedotáhli. Diváci, co přišli, se ale nenudili a konečně jsme jim zase udělali radost.“

V poslední době vás trápila koncovka. Zlomila se smůla v produktivitě?

„Není obvyklé dát pět branek, my jsme to ale teď potřebovali jako sůl. Věřím tomu, že nás tohle vítězství nakopne na čtyři zbývající zápasy, které nás čekají.“

Zejména druhý gól Milana Škody stál za to. On přitom platí spíš za kladivo do vápna. Co jste na jeho krásný kousek říkal?

„Pokouší se o to docela často. I silový hráč jako on dokáže situaci vyhodnotit správně. Přeloboval brankáře a povedlo se mu to. Jsem rád, že mu to střílí, i v přátelském utkání v Rumunsku dal dvě branky. Věřím, že do konce podzimu ještě nějaký gól vstřelí.“

V Evropské lize nastupuje v útoku spíše Tomáš Necid. Nestálo by za to nyní využít právě Škodu, když má formu?

„Třeba to tak bude.“ (usmívá se)

Dvě branky dal i Jaromír Zmrhal, jehož forma v poslední době spíše kolísala. Jak byste zhodnotil jeho výkon?

„Jsem za něj osobně rád. Víme, co v Jardovi dřímá – jeho střela, tah na bránu. V této sezoně se ale ne a ne probudit. Dneska ukázal, co umí a co v něm je a my to po něm budeme chtít i v dalších zápasech. Předvedl skvělý výkon.“

Pomohla reprezentační přestávka vrátit do týmu zpátky elán?

„Nebylo to jednoduché, protože nám chybělo asi deset hráčů, kteří byli na srazu. Navíc jsme během ní nehráli jednoduchý zápas, otvírali jsme stadion v Rumunsku, kde bylo třicet tisíc lidí. Tam se nám to ale povedlo, a věřím tomu, že tam to začalo. Kluci z nároďáku si také přivezli pozitivní emoce, dalo se to dohromady.“

Do zápasu nenaskočil obránce Simon Deli. Jak vážné je jeho zranění?

„Měl by být ve čtvrtek k dispozici. Přivezl si zranění z nároďáku a necítil se stoprocentně fit. Nebylo to ale nic vážného. Dohodli jsme se, že ho necháme stranou, věřím ale, že na čtvrtek bude připraven k zápasu.“

720p 360p REKLAMA Slavia - Dukla: Neskutečný Škoda – málem upadl, ale dokázal přehodit Radu a Slavia vede 2:0 • VIDEO iSportTV