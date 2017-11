Chorý pálil, Olomouc upevnila druhé místo. Jsme zachráněni, smál se střelec

Na gól, který jste vstřelil, vám přihrál Tomáš Zahradníček, jemuž jste o okamžik dřív vy sám zavařil špatnou přihrávkou…

„Klobouk dolů před Zahrym. Měl tam dlouhý sprint a já mu to dal špatně. Takže musel přidat druhý sprint pro tu mou špatnou přihrávku k rohovému praporku. A pak mi to krásně nahrál. A měl v zápase víc takových, takže fakt, klobouk dolů před ním.“

Ve druhém poločase jste měl druhou velkou šanci a mohl jste definitivně rozhodnout…

„Dokonce ještě v prvním poločase jsem tam měl jednu hlavu. A ve druhém poločase jsem tam měl otevřenou prázdnou branku a dal jsem to vedle.“

Z malého vápna…

„Měl jsem to asi řešit rozumněji. Zbytečně jsem chtěl dávat ránu, kdybych to řešil s klidem a jen nastavil placírku, mohlo to tam být. Mohlo být rozhodnuto dřív, beru to na sebe. Ale hlavně, že máme tři body a můžeme se teď koncentrovat na Spartu.“

S pocitem, že záchranu v lize už máte asi jistou…

(směje je) „Ano, teď už to tak asi můžeme brát. 29 bodů by mělo k záchraně stačit, si myslím. Cíl jsme splnili a uvidíme, co teď vymyslí pan Minář (sportovní ředitel Sigmy) pro další část sezony.“

Jaké má Sigma teď, když sezonu tak skvěle rozjela, ambice?

„V kabině jsme si o tom něco řekli, ale to nebudu říkat ven. Pro nás je opravdu hlavní, že jsme se v lize zachránili. Ještě jsme si pro podzim nějaký cíl stanovili, uvidíme, jestli se nám ho podaří splnit.“

Budete v Olomouci plnit i jarní cíle? Nebo už se vás týkat nebudou? Zájem je o vás údajně velký…

„K tomu bych se asi ještě nevyjadřoval. To je ještě daleko. Teď se budu koncentrovat na dva zbývající zápasy. Jaro je ještě daleko.“