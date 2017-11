Plzeň není o jednom hráči, těší Vrbu. Kvalita byla vyšší než v poháru

Plzeňský záložník Jan Kopic se raduje z branky do sítě Slovácka • Jaroslav Legner / Sport

Situace před brankou Slovácka po neproměněné penaltě Daniela Koláře. Plzeňský Radim Řezník ale odražený míč dostal do sítě • Jaroslav Legner / Sport

Příliš sdílný nebyl, v očích se mu ale zračila spokojenost. Trenér Plzně Pavel Vrba mohl kvitovat, jak jeho tým zareagoval na týden staré vyřazení z MOL Cupu se Slováckem. Tentokrát Západočeši výrazně utáhli šrouby, výsledkem byl suverénní triumf 4:1. Pro Viktorii to byla už šestnáctá ligová výhra, čímž vyrovnala dva roky starý vlastní rekord.

„Já mám ale výher čtrnáct,“ připomněl Vrba skutečnost, že dva úspěchy zapsala Plzeň ještě v závěru minulé sezony pod Zdeňkem Bečkou a Pavlem Horváthem, kteří ročník dojížděli po odvolaném Romanovi Pivarníkovi.

Vyhráli jste 4:1. Bylo to z vaší strany suverénní představení?

„Já si hlavně myslím, že zápas byl zajímavý v tom, že oba týmy sázely na ofenzivu, byly aktivní. Pro diváka to muselo být zajímavé utkání. Chápu, že domácí jsou zklamaní. My můžeme být spokojení, protože jsme v útočné fázi byli přesnější, účelnější. Proto si vezeme jasný výsledek.“

V úvodu vás ale Slovácko možná trochu zaskočilo svou aktivitou, že?

„Soupeř byl aktivní, za stavu 0:0 jsme měli možná trochu štěstí, že jsme nedostali gól. Po naší vstřelené brance jsme naopak byli hodně aktivní my a přidali další góly.“

Byla tohle reakce, kterou jste na mizerný výkon v poháru očekával?

„Sami dobře víte, že jsme teď hráli v jisté sestavě. Myslím, že kvalita, která nastoupila nyní, byla výrazně větší, než v tom pohárovém utkání.“

Těší vás, jak si mužstvo poradilo s absencí elitního střelce Michaela Krmenčíka?

„Myslím, že tým ukázal, že to není jen o jednom hráči. Je to fungující kolektiv, který nezastaví jedno zranění. Pro mě je samozřejmě příjemné, že si dokážeme poradit se situací, která možná na první pohled nevypadá dobře. Není to o jednom hráči.“

Výhrou jste vyrovnali dva roky starý český rekord. Těší vás to?

„Těší mě čtrnáct výher, které máme v téhle sezoně.“

<p>Plzeň v Uherském Hradišti vyhrála počtrnácté v řadě od začátku sezony a nadále kráčí sezonou bez ztráty bodu. Výhru nad Slováckem řídil Jan Kopic, který se trefil dvakrát, domácí snížili až v poslední minutě.</p> CELÝ SESTŘIH: Slovácko - Plzeň 1:4. Lídr má čtrnáctou výhru v řadě