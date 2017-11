Škodova akce snů! Pochyboval, pak sám zničil obranu a vyslal gólový lob

Nejžhavější kandidát na gól sezony? Má ho na svědomí kapitán Slavie Milan Škoda. Svoji druhou trefou při vítězství nad Duklou 5:0 vyvolal zasloužený ohlas. Jako jediný hráč domácích na polovině soupeře vyšachoval v první půli soupeře, pak lobem nechal bezmocného brankáře Filipa Radu sledovat, jak míří míč do sítě. „Šel do toho jako buldok. Klobouk dolů,“ chválil ve studiu O2 TV Sport někdejší kanonýr Horst Siegl.

Situace na přelomu 31. a 32. minuty, to nejdřív vypadalo jako dlouhý odkop ze slávistické obrany, který nepřinese velké nebezpečí pro Duklu. Také Škoda přiznal po zápase, že přemýšlel, jestli se do dlouhého sprintu vůbec pouštět. „Byl to odkopnutý balon. Nejdřív jsem si říkal, jestli to není ztracený,“ přiblížil pro klubovou televizi.

Vydal se pronásledovat stopera Maria Holka, který měl velký náskok. Jenže ten se Škodovou zarputilostí zjevně nepočítal a nechal se dostihnout. „Trošku chyba v komunikaci. Byl tam delší balon. Myslel jsem, že Radič na to vyběhne, zareagoval jsem pozdě,“ litoval Holek po zápase.

Míč po souboji poslal nepřesně na stranu směrem ke spoluhráči Martinu Jiránkovi. Vyřešeno? Nikoliv. Škoda pokračoval za svou kořistí.

Slavia - Dukla: Neskutečný Škoda – málem upadl, ale dokázal přehodit Radu a Slavia vede 2:0

Míč dostihl, rychle se podíval, kde stojí brankář Rada a pak zkusil téměř po roce kousek, který mu vyšel loni v prosinci při vítězství ve Zlíně. Míč po lobu zaplul do sítě.

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý nebyl překvapený z toho, co jeho elitní střelec provedl. „Pokouší se o to docela často. I silový hráč jako on dokáže situaci vyhodnotit správně. Přeloboval brankáře a povedlo se mu to. Věřím, že do konce podzimu ještě nějaký gól vstřelí.“

Výstižnější varování skutečně nemohl Škoda všem soupeřovým obranám vyslat.