Plzeň se poučila z poháru, Slovácko dál trpí. Úplně jiný zápas, litoval kouč

Už je to dlouhé, moc dlouhé. Slovácko pod trenérem Michalem Kordulou ještě nevyhrálo, negativní sérii natáhlo školením od Plzně na osm zápasů a je přiškrceno u dna tabulky. „Je to evergreen,“ povzdechl si kouč po porážce 1:4. „Soupeř je v naší šestnáctce jako doma,“ nechápal kolapsy před gólovými situacemi.

Úspěch visel příliš vysoko. To se při pohledu na sestavu Slovácka víceméně čekalo. Absence všech tří stoperů Břečky, Rady a Hofmanna rozbila defenzivu, v jejím srdci zaskakovali defenzivní záložník Vlastimil Daníček a levý bek Patrik Šimko. „Nefungovalo to,“ viděl z lavičky Kordula.

Navázat na triumf v osmifinále MOL Cupu bylo za stávající situace sci-fi.

Do Uherského Hradiště dorazila mnohem koncentrovanější a silnější Plzeň. „Byl to úplně jiný zápas. Soupeř hrál v odlišné sestavě,“ podotkl trenér poražených Kordula. Z minulého pátku si vzal suverén HET ligy ponaučení, v odvetě se stejným sokem nepodcenil jediný detail. Záhy si vybudoval náskok a měl klid. „Těžko se mi mluví. Nevím, co na to říct. Výsledek 1:4 vypovídá sám o sobě,“ soukal ze sebe Daníček, jenž zavinil pokutový kop.

Tento moment, jenž předcházel Řezníkově trefě na 0:2, si vyčítal. „Nechal jsem se oběhnout úplně školácky. Asi to byl zbytečný faul,“ přiznal chybu při bránění Jana Kopice, jehož stáhl rukou. „Kvalita Plzně se ukázala, má spoustu reprezentantů,“ dodal.

O Slovácko, které sbírá body velmi pomalu a hrozí mu sestup, však zkušený záložník obavy nemá. „Jak se říká, strach a peníze jsem nikdy neměl,“ usmál se Daníček. „Kvalitu tady máme a jsme taková parta, že to zvládneme,“ dodal kurážně a neopomněl přidat zážitek z pozápasového setkání s fanoušky.

Když je šli hráči k tribuně pozdravit, nepřiletěly k nim urážky. Naopak se dočkali aplausu. „Zatleskali nám a hecovali nás na příští derby ve Zlíně,“ popsal. „Kvůli lidem a klukům v kabině mě mrzí, že se naše snaha neodrazí výsledkově. Poslední dva zápasy musíme jednoznačně vyhrát,“ vytyčil jasný cíl pro Slovácko.