Zklamaný Holek po debaklu Dukly na Slavii: Pět gólů? To jsem nikdy nezažil

Přitom v defenzivě máte velké zkušenosti. Vy, Martin Jiránek...

„Jenže u prvního gólu jsme nepohlídali Milana Škodu, který se utrhnul a byl špatně nabraný. Před druhou brankou zase došlo k chybě v komunikaci.“



Čím to?

„Myslel jsem, že Radič (brankář Filip Rada) vyběhne. A já reagoval pozdě. Pak už jen Škoďák loboval... Obě situace jsme měli řešit úplně jinak. Daly se řešit jinak.“



Který gól rozhodl o výhře Slavie?

„O první brance bych ještě neřekl, že byla rozhodující, protože jsme tam potom měli nějaké náznaky šancí. Místo toho jsme inkasovali podruhé, až třetí gól byl defi nitivní. Pak si Slavia hrála, co chtěla, a na nás se valil jeden útok za druhým. Je hodně silná. Třeba jejich levá strana -tam dobře rotovala a přehrávala nás.“

„Dnes jsme prohráli, za týden je další zápas. Prostě to musíme zvládnout. Víme, že jsme inkasovali venku už třiadvacet branek. A těžko říct nebo najít důvod, proč nám to venku nejde. Domácí prostředí je hodně specifi cké.“„Zatím to neřeším.“„Možná trošku jo, ale nerad bych to zatím říkal do médií.“