Šéf Slavie Tvrdík o Nezmarovi, plánech s přestupy i pomoci od Nedvěda

Jaké bude mít nový sportovní ředitel Jan Nezmar úkoly? Jak hodnotí výsledky v aktuální sezoně a jaké plány má Slavia v nejbližších měsících? Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík odkryl několik zajímavostí v rozhovoru pro oficiální klubový web . Podívejte se na to nejzajímavější.

„Nejcennější fotbalovou trofejí vždy bude titul mistra ligy, dominuje Plzeň a bodový odstup Slavie je zklamáním. Nebudeme hledat alibi. Jsme realisté a nemůžeme čekat, že budeme každý rok mistr, ale při kvalitě kádru Slavie je zejména ztráta bodů s výrazně slabšími kluby neodpustitelná. Tým hrál v řadě zápasů pod svůj potenciál. Na druhou stranu druhé místo zaručující účast týmu v kvalifikaci Ligy mistrů, postup do jarní části Evropské ligy a vítězství v MOL Cupu mohou stále udělat z ročníku 2017/2018 jeden z nejúspěšnějších v dlouhé fotbalové historii Slavie. Když bude tým hrát jako včera s Duklou, agresivně, s chutí, s vůlí po vítězství, mohou to být zcela realistické cíle.“

„Akcionáři Slavie, do jejichž působnosti toto personální opatření spadá, nikdy neprojednávali návrh na odvolání Jaroslava Šilhavého. Neexistuje žádné jiné trenérské jméno ani není stanoven žádný termín výměny současného trenérského týmu. Věřím, že spolupráce Jana Nezmara a Jaroslava Šilhavého bude přínosná pro celý klub i pro ně dva. Klubová úcta k legendám, ke kterým Jaroslav Šilhavý bezesporu patří, se nemůže projevovat jen tím, že jim položíme desku před stadionem nebo poděkujeme při klubových výročích. Ke klubové kultuře musí patřit, že je nehodíme přes palubu při prvních problémech. Jarda je kvalitní trenér, pro klub již nyní hodně dokázal a já na to rozhodně neplánuji zapomenout.“

„O příchodech nebo odchodech bude finálně rozhodovat představenstvo klubu, návrhy bude předkládat sportovní ředitel klubu. Bude mít plné kompetence, včetně podřízenosti skautingu pro první tým. Chceme investovat do hráčů, jejichž hodnota po dobu pobytu v klubu bude dále růst. Musíme dále minimalizovat chyby. Do týmu plánujeme zapracovat více mladých hráčů a také více odchovanců. Klub hodně investoval, hodnota hráčů například podle webu Transfermarkt.com je skoro 900 milionů Kč. Úloha trenérského týmu bude mnohem více zaměřena na rozvoj hráčských kvalit a dovedností než na výběr hráčů.“

O plánech klubu

Na chodníku slávy před stadionem Slavie mají své hvězdy dalších legend z klubové historie. Zleva bývalý hráč Pavel Kuka, trenér František Cipro a další bývalý hráč Jan Lála. • Foto ČTK

„K hlavním cílům pro příští rok patří výstavba projektu slávistického muzea. Tým pod vedením Tomáše Syrovátky připravil v průběhu posledního roku komplexní realizační studii. Je to nejlepší materiál, jaký jsem v klubu dostal a projekt muzea bude plně srovnatelný se špičkovými evropskými kluby. Je to opravdu nádherný projekt a majitelé klubu již schválili finanční prostředky ve výši 30 milionů Kč.



Intenzivně pracujeme na rozšíření tréninkového zázemí, zejména získání dalších tréninkových hřišť. Současně běží velký projekt výstavby nové Akademie SK Slavia Praha, která by klubu měla poskytnout v regionu mimořádné podmínky pro výchovu a trénink fotbalové mládeže. Projekt předpokládá vybudování celkem 10 fotbalových hřišť (dvě hřiště s umělou trávou dle rozměrů UEFA, z toho jedno s tribunou pro 1000 diváků, jedno zastřešené s vytápěním, dvě fotbalová vyhřívaná hřiště s přírodním zatravněním, z toho jedno s tribunou pro 1000 diváků, a další přírodní standardní fotbalová hřiště).



Na jaře příštího roku plánujeme spustit projekt Slavia TV, který opět vychází z inspirace předními evropskými kluby