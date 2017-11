Kalabiška rozhodl duel s Jabloncem. Tyhle výhry jsou nejlepší, radoval se

Gól to byl tedy parádní. Nejen že jste se levačkou trefil takřka do šibenice, ale bleskurychlou otočkou po zpracování přihrávky Jana Šislera jste se elegantně zbavil bránícího Hanouska…

„Ani pořádně nevím, jak se mi to povedlo. Naběhnul jsem si tam do středu a Šiska mi to tam nějak prostrčil. Se štěstím jsem se s tím otočil směrem k brance a pak už jsem to chtěl jen trefit placírkou na zadní. Občas to tak trénuju, i když mi to ještě úplně nejde. Ale dneska to tam padlo.“

Zápas se pro vás moc dobře nevyvíjel, po první půli jste prohrávali…

Fotbalisté Karviné hned v prvním utkání po odvolání kouče Jozefa Webera urvali v boji o záchranu důležité vítězství 2:1 nad Jabloncem. Byť Severočeši po gólu Stanislava Tecla vedli, domácí ve druhé půli otočili skóre trefami Filipa Panáka a Jana Kalabišky. Sportovní ředitel Lubomír Vlk tak zažil vítěznou premiéru na lavičce.

„O to víc si toho vítězství ceníme, protože tohle jsou nejlepší výhry. Ještě když se nám tolik nedaří. Tak jsme si to v kabině pořádně užili a po dlouhé době jsme si zařvali.“

Do utkání jste šli pod vedením Lubomíra Vlka, jenž je nyní vedle funkce sportovního ředitele i trenérem. Co zásadního poté, kdy vystřídal odvolaného Jozefa Webera, v chodu týmu změnil?

„Udělal dvě změny v sestavě, víc se toho asi za tu reprepauzu stihnout nedalo. Ale šlo asi hlavně o to nahecování, protože ani ty tréninky se moc nezměnily.“

Posledním impulzem, který vedl k Weberově odvolání, byla porážka na Dukle, kde jste vedli 2:0 a prohráli 2:3. Necítil jste poté, kdy jste proti Jablonci otočili na 2:1, obavy, že o náskok zase přijdete?

Karviná - Jablonec: Nádherná trefa Kalabišky, který se trefil z otočky na hranici pokutového území 2:1!

„Tu zkušenost nemáme jen z Dukly, takhle jsme už poztráceli víc bodů. Když jsme teď dali na těch 2:1, řekli jsme si s klukama, že už nebudeme nikam bláznit. Že už to vezmeme zezadu a že už ten gól nemůžeme dostat. Ukopali jsme to a ukázali, že máme v kabině dobrý charakter.“

Teď vás čeká utkání v Ostravě. Proti Baníku, který je na tom v tabulce ještě hůř, než vy. Je poslední. Jak se na ten zápas těšíte?

„Těším se moc. Doufám, že si ho užijeme vítězně. Vyhráli jsme, odskočili jsme jim, můžeme být klidnější. A doufám, že tam zvítězíme.“

Karviná - Jablonec: Panák parádně z voleje propálil bezmocného Valeše 1:1 !