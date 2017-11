Slavia volí model Juventus. Učíme se od nejlepších, odkázal Tvrdík na Nedvěda

Pavel Nedvěd a jeho Juventus dostal požehnání na finále Ligy mistrů. Pomůže to jeho týmu porazit Real Madrid? • Profimedia

Srdce má ve Spartě, která ho vyslala do světa. Momentálně však udělal medvědí službu pro jejího městského rivala. Bývalý reprezentační kapitán a v současnosti viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd předal slávistickému vedení know-how o tom, jak stvořit úspěšný velkoklub. Pražané si jeho rady vzali k srdci. „Chceme se na naší cestě k vrcholu učit od nejlepších. Kompetence uvnitř klubu se s příchodem Honzy Nezmara změní na 'systém Juventus',“ prozradil v rozhovoru pro klubový web Jaroslav Tvrdík.

Sportovní ředitel Slavii chyběl. Vršovický klub se snažil tento post vyřešit už před rokem, ale jednání o příchodu Jana Nezmara z Liberce nevyšla. Podařilo se to až nyní na podzim, kdy obě strany našly společnou řeč.

Kdo by čekal, že angažováním Nezmara vše končí, je na omylu. Jak Tvrdík v rozhovoru pro slávistický web uvedl, klub má rozsáhlé plány. Doslova chce vybudovat tuzemský velkoklub, který bude úspěšný v Evropě. K tomu mají pomoci i cenné rady od jednoho z nejlepších českých fotbalistů v historii a dnes viceprezidenta Juventusu Pavla Nedvěda.

„Využili jsme nabídky Pavla a vedení klubu opakovaně navštívilo Juventus. Klub, který vyhrál šestkrát za sebou mistrovský titul. Chceme se na naší cestě k vrcholu učit od nejlepších,“ uvedl Tvrdík jakou cestou se Slavia vydá.

„Kompetence uvnitř klubu se s příchodem Honzy změní na 'systém Juventus', ve kterém je klíčová role ve vztahu k řízení prvoligového týmu na sportovním řediteli klubu. A Jirka Bílek, který skončil jako hráč a kapitán, se bude v našich podmínkách učit systémově plnit roli Pavla Nedvěda," dodal šéf červenobílých.

Co však ve skutečnosti role Pavla Nedvěda znamená? Bývalý reprezentační kapitán si v italském celku postupně prošel dvěma pozicemi. Začal jako sportovní ředitel, nyní zastává funkci viceprezidenta. Jeho náplň se však nemění. Nejvíce ji symbolizuje denní kontakt s hráči, trenéry a sportovním ředitelem.

„Záleží na tom, jak má mužstvo tréninky. Moje prezence na hřišti je ale každodenní. S trenérem a sportovním ředitelem probíráme, co se má udělat. Probíráme sestavu i mladé kluky, kteří mají šanci se dostat do mužstva,“ popsal Nedvěd svoji práce před třemi roky pro Radiožurnál. „Zkrátka vím o všem, co se v klubu děje. Dobrý ředitel, nebo jak se v Itálii říká poradce, je ten, který toho nejméně zkazí,“ dodal.

V rozhovoru pro ForbesLife před dvěma lety zase prozradil, jak vypadají jednání nejvyšších šéfů ve „Staré dámě“.

„Když máme důležitou schůzi, například jakého hráčem koupíme, tak se sejdeme čtyři členové představenstva a většinou já s ještě jedním členem navrhujeme různé nápady, které ti zbylí zamítnou,“ smál se tehdy.

Na kancelářské vysedávání jej neužije. Jeho místo je co nejblíže fotbalového hřiště. „Tam jsem nejvíce užitečný. Vidím věci, které třeba ostatní ne,“ popsal. A důležitá je jeho postava i při vyjednávání s budoucími posilami. „Když jednáte s Van Persiem, Tévezem a spol. je dobré, když je u toho člověk jako já, bývalý fotbalista, který podobných sezení zažil z pohledu hráče neskutečně mnoho,“ uvedl tehdy Nedvěd.