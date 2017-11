Plzeňská NEJ. Viktoria má rekord, kde všude ukazuje dominanci?

Plzeň, to byla vždy především ofenziva. Po odchodu trenéra Vrby sice v útočných rejdech výrazně polevila, od léta ovšem znovu řádí naplno. Na kontě má aktuálně 32 gólů, suverénně nejvíc ze všech ligových účastníků. Viktoria spoléhá na kanonýra Michaela Krmenčíka, jenom o něm to ale není. Když nemohl hvězdný bijec hrát na Slovácku, Západočechy to nijak nerozhodilo a soupeři nasoukali čtyři zářezy. Na podzim se v plzeňském dresu střelecky prosadili všichni členové základní sestavy, dohromady už třináct hráčů.

NEJodolnější

Plzeňští fotbalisté se radují z klíčové výhry nad Slavií, po třinácti kolech zůstávají stoprocentní • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Během rekordní série byla Plzeň několikrát v úzkých. Musela otáčet zápasy proti Jihlavě a Bohemians, na Letné ve šlágru se Spartou čelila v závěru drtivému tlaku. Pokaždé už byla téměř na lopatkách, ve všech případech ale dokázala odolat a bitvu dovést do vítězného konce. Až si člověk klade otázku, co by se muselo stát, aby se někomu povedlo Viktorii zlomit. „Vychází to ze zkušeností a atmosféry, která v mužstvu panuje. Jsme jeden tým, fungující kolektiv,“ vysvětlil Vrba.