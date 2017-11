Sudí Jílek po Škodově gólu: nejdřív gratulace, pak žlutá karta

„Lépe to snad trefit nešlo. Nevzpomínám si, že bych po střídání dal takhle rychle branku, navíc takovou parádní. Byla to asi má nejhezčí branka," prohlásil Škoda po utkání. Jeho dalekonosný pokus rozhodl celý zápas, Zbrojovka díky němu opustila dno tabulky a útočník se radoval z gólu po 357 minutách.

Hlavní arbitr zápasu s Teplicemi Jan Jílek, pískal vůbec poprvé od derby v 7. kole. Po nepodařeném výkonu dostal nespecifikovaný trest a šest kol stál. Sobotní duel mu však zpříjemnila pohledná trefa, která celý zápas rozhodla.

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Střídající Michal Škoda poslal domácí do vedení hned po svém příchodu, 1:0 • VIDEO iSport TV

„Byl to taková shoda různých okolností. Zaprvé to byl nádherný gól, dokonce jsme si to i řekli s ostatními rozhodčími do mikrofonu. Zadruhé to byl Škodův úplně první kontakt s balonem, stalo se to chvíli potom, co střídal. To si zasloužilo ocenění,“ vysvětlil, proč brněnskému forvardovi nejdříve potřásl rukou a pak správně udělil žlutou kartu za svlečený dres.

Škoda tak během chvilky stihl střídání, gól a ještě žlutou kartu. Přitom Brno hrálo od 40. minuty v početní nevýhodě po vyloučení Francise Koneho.

„Sice jsem dnes od trenéra nedostal tolik prostoru, ale to není podstatné. Minule jsem hrál celé utkání a neskóroval jsem, nyní mi stačila jedna střela. Kluci celý zápas neskutečně odbojovali a myslím si, že jsme celkově byli celý zápas lepším týmem," hodnotil útočník Zbrojovky.

Důvod pro oslavu měl po utkání i samotný hlavní sudí Jílek. Byl to pro něj jubilejní 200. zápas v lize. Víc než on mají pouze Radek Příhoda (218) a Pavel Královec (223).