Zlín v krizi? Páník má (zatím) důvěru, Grygera cítí z podzimu hořkost

Je nejdéle sloužícím koučem v nejvyšší soutěži. Zlínský výběr převzal Bohumil Páník v zimě 2014 po Martinu Pulpitovi a třetí rok ve funkci završí. Jestli dostane důvěru i na jaře a naplní roční kontrakt, o tom nejspíš rozhodnou poslední tři zápasy. Ve čtvrtek bitva v EL na hřišti moldavského Šeriffu Tiraspol a následně dvě velká ligová derby se Slováckem a v Brně.

V létě nabral Fastav třináct nových hráčů, z větší části se změnila základní jedenáctka. A na hřišti to často hapruje, podle jmen výrazně posílený tým si ještě nesedl. Dluh má zejména ve venkovních zápasech, ze sedmi pokusů přivezl chudičké dva bodíky za remízy na Baníku a na Bohemians. K tomu projel výsledkem 0:3 oba duely EL v Moskvě a v Kodani. „Takový kádr by měl občas venku vyhrát. Tohle nás trápí, v lize čekáme víc,“ připustil Grygera, sportovní manažer a viceprezident v jednom.

720p 360p <p dir="ltr"><span>Olomouc porazila v domácím utkání fotbalisty Zlína 2-0. Svěřenci trenéra Václava Jílka tak neprohráli již 11 ligových utkání v řadě, naopak Zlín pořád čeká na první výhru ze hřišť soupeřů. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Olomouc - Zlín 2:0. Druhý tým tabulky neprohrál už 11 utkání • VIDEO iSport TV

Před sezonou se očekávalo, že bude Fastav tlačit na tuzemskou elitu a naváže na předchozí dva skvělé podzimy. Místo toho se propadl se silnějším mužstvem až na aktuální 10. místo a je blíž dnu tabulky než umístění v TOP 5.

„Máme šestnáct bodů a chtěli jsme na podzim získat aspoň dvacet. Ještě je reálné to dokázat a můžeme pak být v klidu. Věděli jsme, že to bude náročné, hrajeme tři soutěže. Takže to není taková tragédie,“ omlouvá výsledky Grygera. „Byl by zázrak, kdybychom zůstali přes zimu ve hře všude,“ smiřuje se pomalu s vyřazením z evropského poháru a možná i s ligovými ambicemi na historický úspěch. Tím je loňské šesté místo.

Jak je za této konstelace chlapovi, zvyklému z hráčské kariéry strojově vítězit a získávat trofeje s Juventusem, Ajaxem Amsterdam či pražskou Spartou? Do skoku mu není. S týmem žije, spolu s majitelem Zdeňkem Červenkou a koučem Páníkem ho postavili. „Italové tomu pocitu říkají amarezza, hořkost,“ nastiňuje sedmatřicetiletý Grygera.

Sám vnímá, že se ještě nepovedlo sjednotit individuality v jednolitý celek. Postrádá větší týmovost, soudržnost v „obyčejných“ zápasech.

„Chybí mi trošku týmový duch, kompaktnost. Mám pocit, že v Evropské lize se nám to daří víc,“ postřehl. I když má trenér k dispozici pětadvacet použitelných borců, sestavu točí minimálně. Jen v domácím MOL Cupu proti slabším soupeřům dává šanci širšímu spektru hráčů. To se může záhy změnit. Není vyloučeno, že v Tiraspolu dostanou příležitost i obvyklí náhradníci. Naděje vítěze MOL Cupu na postup ze skupiny je před posledním dvojzápasem mizivá.

Je jasné, že se prioritou stala pondělní regionální bitva se Slováckem. To je vždy vrchol půlsezony, emoce budou vyšponované na maximum. „Slovácko je pro nás důležité,“ přikývl Grygera. „Jsme rádi, že jsme poprvé po evropském poháru dostali možnost hrát až v pondělí, protože není reprezentační sraz. Den navíc se hodí,“ pochvaluje si přesun derby.

Na zimu se chystá zeštíhlení hutného kádru, jemuž se docela vyhýbají zranění. Odejde 4–5 hráčů včetně jednoho brankáře. „Hráčů máme moc,“ potvrdil Grygera. Na marodce je momentálně jen útočník Jean-David Beauguel, pro něhož už podzim skončil. Sice se vrátil z rodné Francie, ovšem připravuje se individuálně s fyzioterapeutkou Kateřinou David. „Musíme zpevnit kostru mužstva,“ podotkl druhý muž zlínského fotbalu.