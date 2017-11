Řepka: Ve Spartě se vše otočí. Nerad to říkám, ale Slavia udělala výborný tah

O vyhlídkách Sparty

„Nekouká se mi na to dobře. Je mi opravdu líto kluků a je mi líto fanoušků Sparty. Tenhle klub hraje na pátém, šestém fleku a to je bohužel těžká realita. Věřím, že se přes jaro všechno otočí. Přes zimu kluci vyfouknou a doufám, že se něco změní a jaro bude lepší.“

O kouči Sparty Stramaccionim

„Udělaly se změny a byl to velký zásah do mužstva. Přivedete dvanáct nových lidí a když dnes počítám, hrají z nich snad tři. Italský trenér měl možná jiné představy. Myslím, že snad ani nevěděl, do čeho jde.“

O protestech příznivců Sparty

„Taky jsem je zažil. Ve Spartě jsme měli období, které se nelíbilo fanouškům. Je to nepříjemný. Samozřejmě vnímáte, když hrajete zápas a fanoušci pískají, hučí a dělají všechny možný věci, protože se jim nelíbí hra. Na pohodě vám to nepřidá, zvlášť když se neodrazíte od nějakého zápasu. Když jeden nebo dva duely vyhrajete a pak zase prohrajete nebo vypadnete s Baníkem z poháru, vyhrané zápasy jste prakticky úplně vymazali. Nejlepší je prostě makat, snažit se nebo udělat výsledky. I když se to nepovede, musí být vidět zápal do hry s tím, že pro to opravdu děláte maximum. Potom vám to fanoušci vratí.“

O dominanci Plzně

„Plzeň předvedla něco neskutečnýho. Klobouk dolů před nimi. Dlouhou dobu jsem nezažil, aby někdo po 14. kole všechno vyhrál a měli tak velký náskok. Byli by jedině hloupí, kdyby ho ztratili a titul neudělali.“

O příchodu Jana Nezmara do vedení Slavie

„Nerad to říkám, ale Slavia udělala výborný tah. Nezmara znám už jako hráče a myslím, že se i lidsky hodí do koncepce Slavie. Jarda Šilhavý a vedení asi vědělo, proč ho angažují. Myslím, že je to člověk na pravém místě a v Liberci za ním stojí kus práce.“