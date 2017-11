Zápas Plzně v Teplicích podpoří charitativní projekt #newlegs

Fotbalové Teplic a hráči A-mužstva během celého podzimu podporují charitativní projekt #newlegs. Jde o skupinu, která sdružuje lidi na podporu Terezy Bártové z Oseka, která tento rok onemocněla zákeřnou nemocí (meningitidou), vlivem které jí byly amputovány nohy v bércích a většina článků prstů. Navíc jí doposud nefungují ledviny a musí pravidelně docházet na dialýzu. Cílem skupiny je získat peníze na koupi nových odlehčených sportovních protéz, aby Tereze byl umožněn co nejdřívější návrat ke sportu, který tak miluje.

Z utkání proti Plzni věnuje FK Teplice za každého návštěvníka Stínadel 10 Kč na tento projekt, svou návštěvou utkání tak podpoříte dobrou věc. Kdo by chtěl přispět ještě navíc, tak bude mít možnost si na pokladnách stadionu koupit červené nosy nadace Konto bariéry, jejichž výtěžek také půjde na projekt #newlegs.

Další možností, jak přispět, je pak dárcovské rozhraní Konta bariery ZDE, kde je možné poslat příspěvěk platební kartou nebo platebním příkazem z bankovního účtu.

FK Teplice se do projektu #newlegs zapojil v září a podpora projektu probíhala hned na několika frontách: propagací projektu na webu, sociálních sítích a v magazínu ŽLUTÁ MODRÁ, hráči A-mužstva přispívají za každý svůj gól, asistenci či čistá konta, nyní se přidá příspěvěk za každého fanouška, který dorazí na nedělní ligový šlágr proti Plzni.

"Sociální odpovědnost je důležitým aspektem našeho klubu, proto chceme pomoci dobré věci, jak to jen půjde, proto si všichni přejeme, aby na zápas s Plzní dorazilo co nejvíce diváků a i tento příspěvek byl co nejvyšší," doufá manažer marketingu a PR FK Teplice Martin Kovařík.