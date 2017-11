Brněnský Škoda pálil i v Jihlavě. Jsme rádi, že přišel kouč Pivarník, řekl

Z vaší strany dobrý zápas, že?

„Na Jihlavu jsme se hodně připravovali, protože jsme venku neudělali ani bod. Plnili jsme to, co po nás trenéři chtěli a byli jsme za to odměněni.“



V čem je kouzlo trenéra Pivarníka? Za jeho působení jste získali deset bodů ze šesti kol.

„Nevím, v čem je jeho kouzlo. Těžko říct. Ale samozřejmě jsme nemírně rádi, že přišel. Pod ním hrajeme i dobrý fotbal a sbíráme body.“



Vaše dva góly na Vysočině vypadaly poměrně snadno…

„U toho prvního byl fantastický centr, takový jsem snad ještě nedostal. Jsem strašně rád, že mě Lukáš (Vraštil) tak krásně našel. Ten druhej ale nebyl úplně lehkej. Gólman to vyrazil ke mně a já to měl na pravou nohu. Snažil jsem se trefit bránu, což se povedlo. Po těch gólech jsem si pak víc věřil.“



Na hrotu brněnského útoku hrál osmnáctiletý Martin Zikl a vedl si výborně. Zaujal také vás?

„Ziklík zatím podává dobré výkony. Dobře to tam nahoře oběhal, já jsem se snažil, sbírat míče pod ním. Jsme rádi, že nám tak pomáhá a doufám, že mu to vydrží. Musí na sobě dál takto makat.“

<p><span id="docs-internal-guid-0a5afd7b-ef70-1770-aad4-1f173c08885b"><span>Brno dokázalo porazit Jihlavu 2-0 díky dvěma přesným zásahům Michala Škody. Zbrojovka navíc na hřišti Vysočiny zaznamenala první venkovní výhru v této sezoně. </span></span></p> CELÝ SESTŘIH: Jihlava - Brno 0:2. Góly Michala Škody zařídily výhru