Jindřišek kopal trestňák skoro jako Panenka. Ten by gól dal, řekl

Významný den mohl ještě vylepšit rozhodujícím gólem. Výborně zahraný trestný kop mu zneškodnil gólman Ondřej Kolář.

Proti Liberci jste odehrál 195. zápas za Bohemians a posunul jste mezi TOP 10 vršovického klubu, přičemž pořadí se měnilo poprvé po třiceti letech.

„No jo, to mi bylo šest let… Cením si toho moc. Už mi zbývá jen pět utkání a dosáhnu dvoustovky. Pak mě láká ještě meta tří set utkání. Ale ne, dělám si srandu. Je to příjemný pocit. Být mezi takovými osobnostmi je neskutečné. Budu zapsaný mezi legendami, asi se o mě bude trochu vědět.“

V 81. minutě jste měli výhodu trestného kopu z ideální pozice za hranou vápna. Fanoušci volali na Antonína Panenku, ať jde na hřiště. Nakonec jste to provedl skoro jako legenda Vršovic.

„Pan Panenka by asi gól dal, já ho bohužel nedal.“ (směje se)

Co vaší střele chybělo?

„Mohl jsem to kopnout ještě líp. Určitě jsem to chtěl zahrát na gólmanovu stranu. On (Ondřej Kolář) udělal krok za zeď, ale ještě se stačil vrátit. Pokud bych balon umístil víc k tyči, neměl by šanci.“

Berete bod, nebo je vám líto, že nemáte tři body?

„Vzhledem k průběhu zápasu bod bereme. Bylo to vyrovnané utkání, nahoru dolů, divákům se to muselo líbit. Měli jsme víc gólových šancí než Liberec. Kdyby se nám jednu podařilo proměnit, byli bychom teď šťastnější.“

Máte za sebou přesně polovinu sezony. V tabulce jste na šestém místě. Panuje v Bohemians spokojenost?

„Je to krásné. Na začátku nám to výsledkově nešlo, tápali jsme, zápas od zápasu jsme se ale zlepšovali. Začali jsme vyhrávat, zvedli jsme se i herně. Pokud budeme plnit i nadále taktické záměry našeho trenéra, bude to dobré.“