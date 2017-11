Sporné momenty podle Baroše: Fotbal vám jednou pomůže, jednou vás srazí

„Vedli 1:0, doufali, že si alespoň bod odvezou, ale takový je fotbal,“ říkal Baroš. „My jsme také na Spartě prohrávali v osmé minutě gólem z penalty. To je fotbal, jednou vám pomůže, jednou vás srazí, ale polemizovat o vyjádření Karvinských nechci. Ani jsem to neslyšel, my si hledíme sebe. Vyhráli jsme a to je pro nás podstatné.“

V týdnu byli na vašem tréninku naštvaní fanoušci, dovedete si představit, co by se dělo, kdybyste zápas s Karvinou nezvládli?

„Asi by tu padaly hlavy. Nevím, situace by byla kritická, ale samozřejmě ne beznadějná. Neřeším to, nepřemýšlím tak. Máme jedenáct bodů a dívám se dopředu. Tohle nás nakoplo a doufám, že nám to pomůže. Vím, že tým není špatný, dokáže hrát, ale je to trochu v křeči. Kvalita tam je, vidím to v tréninku, kluci jsou šikovní. Samozřejmě, do téhle pozice jsme se dostali sami a sami se z ní musíme dostat.“



Jak jste vnímal souboj s Karvinou?

„Byl to boj. Z obou stran. Těžký terén. S fotbalem to asi moc společného nebylo, nic pěkného na koukání. Ale na to se teď nehraje. My jsme v situaci, kdy hrajeme o záchranu a tyhle tři body jsme museli za každou cenu ubojovat.“

720p 360p <p dir="ltr"><span>Ostravský Baník vstupoval do utkání proti Karviné pouze s jednou výhrou na svém kontě, Karviná se naopak trápí venku hlavně střelecky, kdy hostující tým vstřelil na hřištích soupeřů pouze 3 góly a tak se favorit slezského derby odhadoval hodně složitě.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Ostrava - Karviná 2:1. Euforie Baníku, Barošův gól padl z ofsajdu • VIDEO iSport TV

„Paradoxně jsem si říkal, že nás to nakopne, protože všechny domácí zápasy jsme začali hrát, když se soupeř dostal do vedení a bylo to i teď. Od toho gólu jsme začali hrát, začali jsme si balón dávat a samozřejmě nám to Karviná trochu ulehčila, protože po tom gólu změnila styl hry. Více se soustředila na obranu, zatáhla to a my jsme tam měli trochu více prostoru. Dobře, že jsme brzo vyrovnali. Věřil jsem, že to otočíme.“„Chaotické...no...do toho gólu. Pak jsme začali hrát , měli jsme šance, ale bohužel jsme je špatně řešili. Včetně mě, jak jsme šli tři na dva. Vzal jsem balón a chtěl hrát na Čolka (Mičolu), ale zahrál jsme to úplně špatně. Centry nám létaly za bránu, takže bylo vidět trochu nervozity. Ale doufal jsem v to. Ten gól nás znovu nakopl. Musíme ale začít hledat příčinu, proč začneme hrát až po gólu, proč to nejde od první minuty.“„Pozny nehrál klasického útočníka, šel trochu pod hrot, hrál místo Carlose (de Azeveda). Dal gól, za což jsme moc rádi, protože už se to dlouho omílalo. V tréninku jsem viděl, že má při zakončení kvalitu, i poslední týden to uklízel a šlo mu to i před zápasem. Věřil, jsem že gól dá! Prolomil to a doufám, že ještě nějaké góly za Baník přidá.“„Míč se dostal do kraje, přišel centr a Čolek (Mičola) to myslím na první tyči ještě trochu tečoval. Vyplavalo to na zadní tyč a já jsem to měl na dlouhou, trefil jsem to hlavou a naštěstí to od tyčky spadlo do brány.“„Neviděl jsme to, ale vyplaval tam balon, to je strašně rychle a já nevím, jestli je hráč za mnou, přede mnou... Jen jsem se snažil zakončit. Jestli byl ofsajd nebo ne, opravdu nedokážu říct.“„Ne, protože pořád je to zklamání. Spíše je to taková úleva pro jarní práci, nachystat se přes zimu na jaro, protože není konec. My ještě můžeme něco uhrát na Slávce (příští sobotu). Proč ne, když na Spartě jsme odehráli dobrý zápas. Ale tyto tři body byly strašně důležité pro pokračování v zimě a nachystání se na jaro.“

720p 360p REKLAMA Ostrava - Karviná: Breda odcentroval z pravé strany, Barošův gól padl z ofsajdu • VIDEO iSport TV