Kouč Olomouce Jílek po návratu do Sparty netouží: Sním o tom ji porazit

Píše se svým týmem jeden z nejzajímavějších příběhů dosavadního průběhu sezony fotbalové HET ligy. Vedle suverénní plzeňské jízdy je trenér Václav Jílek a jeho Olomouc nejvýraznější podzimní ligovou dominantou. Dnes se nováček nejvyšší soutěže střetne se Spartou. A i když to tak na Hané neberou, je to mimo jiné souboj o to, kdo bude po podzimu blíž kvalifikaci o Ligu mistrů. Nezní vám to, pokud jde o Sigmu, neuvěřitelně?

Jeho Sigma prohrála na podzim zatím jen jediný zápas. V Plzni. Je v čele pelotonu, který Viktorii pronásleduje. Přesněji, který za ligovým suverénem následuje. Teď čeká Václava Jílka konfrontace se Spartou, v níž působil. Jak v ní obstojí?

Když byla Sigma po sedmém kole třetí v tabulce, řekl jste, že je to krásné a překvapující. Nyní má liga za sebou čtrnáct kol. A vy jste druzí. Jak byste ten stav charakterizoval nyní?

„Jako malý zázrak. Povedlo se něco, co nikdo nepředpokládal. Ani já sám. Na druhou stranu, když hodnotím naši současnou herní kvalitu, řekl bych, že je to i zasloužené. Neberu v úvahu kvality individuální, tam nás některá mužstva převyšují. Ale jako tým jsme schopni vnutit soupeři svůj způsob hry a jsme úspěšní. Myslím, že podobným způsobem hrají dnes i Bohemians. A taky jsou úspěšní.“

Čeká vás duel se Spartou. Její trenér Stramaccioni se netají tím, že se chce přiblížit druhému místu a šanci dostat se do Ligy mistrů. O co bude hrát v neděli Sigma, druhý tým tabulky?

„To je ten rozdíl mezi námi a Spartou. Ta má svůj cíl jasný. Titul, ten už je pro ni ale asi nenávratně ztracen, a Ligu mistrů. Naším, nebo aspoň mým osobním cílem bylo pohybovat se v klidném středu tabulky, což jsme na podzim převýšili. Že bychom si teď s mužstvem sedli a řekli si, že do toho teď budeme šlapat a pokusíme se kvalifikaci o Ligu mistrů uhrát, to se nestalo. Bylo by to, myslím si, kontraproduktivní. Sami sebe bychom dostali pod tlak. A taky by v tom byla z naší strany i ztráta pokory. A to kdyby se stalo, mohli bychom velice rychle narazit.“

Není v tom z vaší strany trochu alibismu?

„Nemyslím si. Rozhodně to není tak, že bychom se teď spokojili s původním cílem, tedy s klidným středem tabulky. Víme, že jsme na pozicích, které jsou zajímavé, a chceme se na nich udržet. Ale při tom musíme pořád uvažovat reálně a racionálně vidět, že jsme v této chvíli poněkud přeskočili svůj stín.“

Olomouc porazila v domácím utkání fotbalisty Zlína 2-0. Svěřenci trenéra Václava Jílka tak neprohráli již 11 ligových utkání v řadě, naopak Zlín pořád čeká na první výhru ze hřišť soupeřů.

Sparta je spíš nečitelná, ale my koukáme na sebe

Sigma hraje podle vás víc, než na co má?

„Hrajeme na samé hranici našich možností. S výjimkou některých zápasů, v nichž jsme svůj potenciál nenaplnili.“

V neděli narazíte na Spartu. Víte o tom, že v této sezoně v lize zatím neporazila nikoho z aktuální vedoucí šestky? Vy jste posledním týmem z této elitní skupiny, s nímž se na podzim střetne...

„Vážně to tak je? No, kdybych se nad tím zamyslel, asi bych si to vydedukoval. Ale zase když si vezmete její zápas s Plzní, mohla ho klidně vyhrát. Předvedla v něm vynikající výkon. A já mám před sebou pořád její zápas v Jablonci, který byl v té době ve výborné formě. Dala v úvodu rychlé góly a pak celý zápas kontrolovala a hrála tam velmi dobře.“

Sparta v průběhu podzimu mění sestavu i výkonnost. Do jaké míry je pro vás čitelným, či nečitelným soupeřem?

„Spíš nečitelným. I když už je v určité fázi stabilizace, protože předtím se tam vytočilo třeba osm lidí. Pořád mají ale tři čtyři posty, které se často točí. Obranu mají stabilní, ale třeba na krajích a ve středu hřiště se to hodně mění. Z toho pohledu je to načtení složitější. Ale asi by to byl daleko větší problém, kdybychom se zaměřovali jen na soupeře. Ovšem tím, že mu chceme vnutit náš způsob bez ohledu na to, kteří hráči proti nám zrovna nastoupí, nejsou pro mě tyhle informace až tak klíčové. Důležité jsou, klukům musíte dát informace, ale klíčové ne.“

Chcete vnutit svůj způsob hry i Spartě?

„Ano. Myslím, že to je podstata naší hry.“

S Jaroslavem Hřebíkem se setkal Václav Jílek při působení ve Spartě. Na snímku jsou spolu s trenéry Pavlem Srníčkem a Martinem Haškem.







Držení míče není příliš podstatné

Do jaké míry využíváte při přípravě na soupeře kromě videomateriálů i statistiky Instatu?

„Využívám je taky, i když čísla z nich někdy jakoby nekorespondují s tím, co vidím.“

Když si tyto statistiky otevřete, která položka vás zajímá jako první?

„Naběhané metry ve sprintu. Ty si vyhledávám vždy jako první. Tam jsme teď proti začátku sezony maličko polevili. Ale je potřeba při vyhodnocování těchto čísel vždy zohlednit i způsob hry soupeře. Když zaleze, náběhových činností je sice víc, ale jsou kratší a nedá vám to třeba takový součet. Ale odpověď na vaši otázku: naběhané metry a intenzita. A důležitá je úspěšnost v osobních soubojích. A tady jsem vzhledem k typologii našeho týmu docela překvapen, že ani v této položce nezaostáváme.“

To mluvíme o kritériích vašeho týmu. Mě zajímá, které statistické položky vás zajímají nejvíce u soupeře, na kterého se právě připravujete.

„Tam mě zajímá herní rozložení. I když tohle často koresponduje s tím, co člověk vidí na videu. Jak využívá prostor hřiště, ve kterých prostorách přečíslují, jestli jsou krajní obránci hodně ofenzivní, kam až se dostávají křídelní hráči a který hráč je dispečerem a kdo distribuuje největší počet klíčových přihrávek.“

Kdybych vám nabídl srovnání ofenzivních statistik Sigmy a Sparty: máte více vstřelených gólů, i střel, o něco více střel na branku, nižší procento držení míče, méně útočných akcí i přihrávek a nižší procento úspěšných přihrávek. Která z těchto položek vás nejvíc zaujala?

„Důležité může být číslo úspěšnosti přihrávek. To vypovídá o kvalitě hráčů a o způsobu řešení. Příliš podstatné pro mě naopak není držení míče. Pokud bych si měl vybrat mezi větším držením míče a absolvováním patnácti pomalých útoků, nebo deseti rychlými útoky v kvalitě, určitě bych si vybral menší počet útočných akcí, ale ve větší rychlosti.“

A teď srovnání vaší a sparťanské defenzivy. Zaujalo mě například, jak výrazně převyšujete Letenské v počtu odebraných míčů…

„To je zajímavý údaj. Takhle jsem si to ani nevyhodnocoval. Podle mého to souvisí s tím, jak se snažíme vyvíjet tlak na soupeře a nenecháme ho hrát. A pak je tu ještě jeden velmi důležitý faktor. A to je náš středový hráč Lukáš Kalvach. Myslím si, že kdybychom našli jmenovitě, kdo z našich kluků odebral nejvíc míčů, bude statistikám suverénně vévodit on. Má geniální myšlení ve smyslu načítání hry soupeře. Je schopen jej přesně odhadnout, předskočit zamýšleného adresáta přihrávky a vzít mu míč. Takže pokud tuto převahu v této položce máme, pak za ní vidím především Kalvacha.“

Olomouc - Zlín: Nebezpečnou ránu Kalvacha vyrazil Dostál na rohový kop

Sen o návratu do Sparty? Ne

Ve Spartě jste trenérsky působil, ještě to pro vás před utkáním s tímto protivníkem hraje nějakou roli?

„Už ne. Ze současné Sparty jsem v kontaktu jen s pár lidmi. A pokud jde o hráče, ti, s nimiž v nějakém kontaktu jsem, už ve Spartě většinou nejsou. Pro mě je to dnes náš přímý konkurent a z historického hlediska věhlasný klub s nejvyššími ambicemi.“

Sníte o tom, že se do Sparty jako trenér, a nyní už asi hlavní, zase vrátíte?

„Ne.“

Vážně ne? O čem tedy sní Václav Jílek?

„O tom, že Spartu porazí. To by byl krásný sen. Bylo mi řečeno, že Olomouc doma Spartu neporazila devatenáct let. To by byla nádhera, kdybychom to zlomili. Ale že bych snil o trenérském angažmá ve Spartě, to určitě ne. Beru věci tak, jak jsou. Dnes mám zaměstnání, které mě velmi uspokojuje. A tak jsem to ostatně míval i dřív, než jsem se stal hlavním trenérem v Olomouci. Ani o tomto místě jsem dřív nějak moc nesnil. Přišlo to, jsem rád a plně se na tu práci soustředím.“

O něčem ale sníte. O něčem dlouhodobém. Nebo opravdu ne?

„Ale ano. O tom, že společně dostaneme Sigmu do Evropy. Ale to je sen, ne cíl. Snažím se zůstat nohama na zemi.“

Olomoučtí fanoušci s nostalgií vzpomínají na slavnou Brücknerovu éru, v níž Sigma válela v lize i evropských pohárech. Může být vaše současná forma zárodkem čehosi podobného?

„To je těžká otázka. Současná situace je podle mě diametrálně odlišná od éry, kterou jste připomněl. Tehdy bylo v Olomouci stabilní mužstvo plné reprezentantů. Hráčů, kteří se později dostali ven.“

To se může podařit i několika hráčům vašeho současného kádru...

„To máte pravdu… (zamyslí se) Víte, já asi nedokážu hodnotit historicky vývoj, který v Olomouci tehdy byl. Jestli to byl výsledek několikaleté práce, nebo jak to tehdy přesně bylo. My jsme ale pořád na začátku. Vždyť jsme teď postoupili z druhé ligy.“

Proto mluvím o zárodku...

„Člověk něčemu podobnému samozřejmě v koutku duše věří. Doufá, že by se tady mohlo něco takového nastartovat. Proklouznout do Evropy, ekonomicky klub zajistit, ale to je všechno jen takové kdyby. To já nemám moc rád. A už vůbec bych nechtěl dělat takové závěry po půlce sezony.“

Bohemians počtvrté za sebou neprohráli, s Olomoucí remizovali 1:1. Bod ale mohl být pro tým z Ďolíčku málo, protože ve druhém poločase hosty výrazně zatlačil. Jevgenij Kabajev navíc neproměnil penaltu. Sigma se dočasně posunula o bod před Slavii na druhé místo tabulky.

Uličný nás pochválí, z Brücknera čerpám

Potkáváte se s Karlem Brücknerem?

„Ne. Jen výjimečně. Někdy před půlrokem jsme se potkali na obědě, ale od té doby ne.“

Takže jste neměl možnost vyslechnout si nějaké jeho hodnocení toho, co nyní Sigma pod vaším vedením předvádí?

„Ne. Jen zprostředkovaně ústy jiných lidí a nic konkrétního. Jen to, že je s tím, co dnes předvádíme, snad spokojen.“

Bývá pravidelným návštěvníkem domácích olomouckých zápasů. Jaké je to vědomí, že taková trenérská persona sedí někde za vašimi zády na tribuně a sleduje vaši práci?

„Nehraje to pro mě roli. Já ho obrovsky respektuju za to, co dokázal. Byl jsem na několika jeho přednáškách, jeho názory jsou pro mě hodně poučné, ale že bych na hřišti myslel na to, že sedí v hledišti, to vnitřně neprožívám. S kým ale v kontaktu jsem, to je Petr „John“ Uličný, který nás obvykle po zápase kontaktuje nějakou esemeskou a pochválí nás. A to je moc příjemné, číst si taková slova od trenéra, který tady toho tolik dokázal.“

Řekl jste, že názory Karla Brücknera jsou pro vás hodně poučné. Kterou jeho myšlenku považujete sám pro sebe za nosnou?

„Vždycky apeloval na rychlostní složku. To ještě v době, kdy to nebylo tak samozřejmé jako dnes. Na rychlost jako takovou. Na rychlost reakční a akcelerační. Na první metry. A taky na rychlost myšlení. Pamatuju si, jak nám ukazoval cvičení, jakým způsobem toho dosáhnout. Hodně hrajeme hru, která z jeho myšlenek vychází, na málo dotyků. Jistě, není to nic převratného, jen chci říct, že když se nad tím člověk zamyslí, splňuje přesně požadavek dnešního fotbalu. Na málo dotyků, po zisku balonu hrát z jedné do lepšího útočného postavení. Jsou to střípky, ale když se nad tím člověk zamyslí, přijde na to, že jedině tak se mužstvo posune.“

Součástí olomoucké Sigmy je i Milan Máčala. Jak často diskutujete o fotbalových věcech s ním?

„Jsem hodně příjemně překvapený, že pan Máčala má zájem chodit na předzápasové tréninky. Někdy bývá i jeho součástí. Je to pozitivní člověk, který mi v době, kdy se nám ve druhé lize nedařilo, hodně pomohl tím, že za mnou stál, když se rozhodovalo o mém setrvání, nebo odchodu.“

Dají se jeho názory nějakým způsobem charakterizovat?

„Dají. Jako velmi přísné a náročné. Hlavně směrem k individuální činnosti hráčů. Strašně mu vadí, když se kazí jednoduché věci. Štve ho, když neumíme kopnout standardku. A obecně je náročný na technické schopnosti hráčů. Ale bavíme se o fotbale i obecněji a já jsem rád, že tu možnost mám.“