Kapitán Plzně Hubník: Pro mě to byl kvůli zdraví špatný podzim

Plzeňský kapitán se pomalu dostává do ráže. Roman Hubník patřil v utkání s Teplicemi (0:0) k nejlepším hráčům hostů, vzadu ustál spousty těžkých soubojů a odvrátil řadu nebezpečných situací. Západočeský lídr si váží toho, že po zdravotních lapáliích dostal od trenéra Vrby šanci nastupovat. To, že Plzeň bezgólovou remízou přišla o šanci vylepšit vlastní ligový rekord šestnácti ligových výher po sobě, zkušeného stopera tolik nemrzelo. „Věřím, že i tenhle bod bude na konci sezony důležitý,“ hodnotil utkání.

Jaký to byl zápas?

„Věděli jsme, že Teplice dobře brání a vyráží do rychlých brejků. To se potvrdilo, celý zápas hráli v bloku. My jsme měli dvě, tři příležitosti, ale nedali jsme. Určitě ten zápas byl pro nás velice těžký, s bodem jsme asi spokojení.“

Zklamala vás první bodová ztráta v ligové sezoně?

„Musíme být trošku pokorní. Vezeme bod z Teplic, každý bod se počítá a v konečné fázi bude velice důležitý.“

Jak jste na tom byli se silami po náročném čtvrtečním zápase v Evropské lize proti rumunské FCSB?

„Na některých klucích jsem asi od 70. minuty viděl, že jak se hrálo nahoru dolů, tak jsme někdy nestíhali. Ale i tak jsme chtěli zápas vyhrát, hráli jsme až do konce. Škoda, ale jedeme dál.“

Vy osobně jste ustál hodně těžkých soubojů, po ráně do hlavy vás na hřišti ošetřovali lékaři. Bylo náročné zápas dohrát?

„Nebyl jsem na tom tak, že bych neměl dohrát. Bylo tam hodně tvrdých střetů, ale takové zápasy já hraju. Kluci mi říkají, že jsem někdy takový otloukánek, jak chodím do střel po hlavě. Ale to je můj styl hry, já jak rozdám, tak i přijmu.“

Plzeňská série vítězných zápasů v řadě skončila na čísle 16 – v součtu s minulou sezonou. V Teplicích Viktoria uhrála remízu 0:0 v zápase, v němž diváci mnoho vyložených šancí neviděli. Hrálo se hlavně ve středu hřiště, do koncovky se oba týmy dostávaly jen těžko. Domácí v tomto ročníku ještě doma neprohráli.

Vážíte si vyrovnání rekordní série šestnácti ligových vítězství v řadě, která nyní skončila?

„My jsme nechtěli hrát na nějaké rekordy, to je jen statistika. Chtěli jsme zápas vyhrát a upevnit si první místo v tabulce. Zápas byl velice těžký, věřím tomu, že bod bude v konečné fázi velice důležitý.“

Jaký to byl pro vás podzim s ohledem na zdravotní patálie, kterými jste si prošel?

„Pro mě to byl špatný podzim. Kvůli zranění jsem neabsolvoval celou přípravu, pak jsem si zranění obnovil. Kluci se rozjeli, já čekal na šanci. Hrál jsem poslední tři zápasy, jsem za to velice rád. Ještě nás čekají další dva, uvidím, jak to trenér postaví. Aspoň konec podzimu jsem si zahrál. Těším se na zimní přípravu, abych ji hlavně absolvoval celou, nabral síly a připravil se na jaro.“

Chybělo vám zápasové vytížení?

„Když člověk nehraje dva, tři měsíce, je to strašně znát. Také fyzicky se člověk cítí líp, když pořád hraje. Herní rytmus je strašně znát, já to na sobě také cítím, že když hraju, jsem víc v pohodě.“