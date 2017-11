Vondrášek vzal Plzni gól. Taková intuice, usmíval se. Válka bolela

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Jakub Diviš – Krob, Šušnjar, Král, Vondrášek – Kučera, Ljevakovič (C) – Jan Rezek, Fillo, Hyčka (88. Vošahlík) – Vaněček. Hosté: Kozáčik – Limberský, Hubník (C), Hejda, Řezník (26. Havel) – Hrošovský, Hořava – Kopic, D. Kolář (84. Čermák), Petržela – Bakoš (65. Řezníček). Náhradníci Domácí: Šeda, Vošahlík, Urma, Červenka, Trubač, Soungole, Žitný Hosté: Hruška, Hájek, Kovařík, Havel, Čermák, Živulić, Řezníček Karty Domácí: Šušnjar, Král Hosté: Limberský, Petržela, Hořava Rozhodčí Hrubeš – Pochylý, Flimmel Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 6 183 diváků

Děkoval vám gólman?

„Až v kabině. Říkal, že je to super, jak jsem dopředu odtušil, kam by balon mohl směřovat. A že by vůbec mohl projít. Celá situace vážně smrděla, ale naštěstí mě (Havel) trefil do nohy. Trošku jsem se bál, abych náhodou míč netečoval ještě druhou nohou a nedal si vlastňáka. To už se mi taky párkrát stalo... Naštěstí to ale dobře dopadlo. Remízu jsme urvali týmovou prací.“

Berete ji jako malou výhru?

„Asi musíme. Lhal bych, kdybych řekl, že je to remíza jako každá jiná. V tabulce je to sice pořád plus jeden bod, ale s rozjetou Plzní je cennější. Třeba se časem víc docení.“

Zastavili jste lídra soutěže, který doposud porážel kdekoho.

„Utnout takovou sérii je hrozně fajn. Nebyl jsem jediný, kdo si tohle přál. Všechny výhry Plzně totiž nebyly dílem náhody, hraje opravdu kvalitní fotbal. Chtěli jsme jí to znepříjemnit a to se, myslím, povedlo.“

Před utkáním jste na Instagramu napsal, že vás čeká válka. Byla to válka?

„Myslím, že jsem se trefil. Do puntíku. Byla to válka a my – jako bojovníci – jsme určitě nezklamali.“

<p><span id="docs-internal-guid-b42c8a92-f920-d3f6-3afc-04d16fd41026"><span>Plzeňská série vítězných zápasů v řadě skončila na čísle 16 – v součtu s minulou sezonou. V Teplicích Viktoria uhrála remízu 0:0 v zápase, v němž diváci mnoho vyložených šancí neviděli. Hrálo se hlavně ve středu hřiště, do koncovky se oba týmy dostávaly jen těžko. Domácí v tomto ročníku ještě doma neprohráli.</span></span></p>

Jak moc těžká byla?

„Kdybych měl mluvit za sebe, pro mě osobně to byl asi nejtěžší zápas po fyzické stránce. Takhle jsem se po utkání dlouho necítil. Bylo to hodně o běhání, protože Plzeňáci jsou směrem dopředu hrozně silní, a ještě tam rotují.“

Na vaší straně proti vám stála dvojice Jan Kopic a David Limberský...

„Kvalitní, nadstandardní hráči. Takových moc v lize nepotkáme. Z nich jsme měli na lajně obrovský respekt. Asi bylo i vidět, že jsme si na ně dávali pozor. Ale zvládli jsme to.“

Mohlo být vaší výhodou, že Viktoria hrála ve čtvrtek náročný duel v Evropské lize?

„Těžká otázka. Musí vědět sami, jak se cítili. Plzeňáci mají širokej kádr jako blázen, takže si s tím musí nějak poradit. Ale je fakt, že bych od nich možná čekal v závěru větší tlak. Na druhou stranu, nebyli jsme pasivní a tlak jsme jim nedovolili. Navíc jsme i my mohli nějakou šanci dotlačit.“

Například když jste běželi do protiútoku tři na dva?

„Třeba. Fillousovi (Martinu Fillovi) jsem pak říkal, že se stopeři roztáhli a že mohl jít do zakončení sám. Ale asi nechtěl dát gól svému týmu…“ (směje se)