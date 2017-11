Sparťan Hovorka po prohře: Líbí se mi, jak Olomouc hraje. Nám to nejde

Video k článku 720p 360p <p dir="ltr"><span>Olomouc po devatenácti letech dokázala v lize na svém stadionu porazit Spartu. Hanáci vyhráli 1:0 díky gólu Martina Sladkého a snížili náskok Plzně na čele tabulky na jedenáct bodů. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:0. Hosté znovu ztratili, rozhodl Sladký VŠECHNA VIDEA ZDE

O porážku jste si řekli, co?

„Sigma si tu výhru asi zasloužila. My jsme se na zápas připravovali, ale Olomouc asi líp. Nebála se, hrála kombinačně. Z toho vyústily šance a pak i jediná gólová situace. Byla tam skrumáž těl, Sladký do toho kopnul a odrazilo se to do brány.“

Jak na vás zapůsobila Sigma?

„Líbí se mi, jak hraje. Je to atraktivní fotbal pro fanoušky. Jsem zastáncem tohoto fotbalu a je jenom dobře, že se o něj pokoušejí i týmy z naší ligy.“

Vy ne?

„My samozřejmě taky. Ale teď jsme na tom tak, že se snažíme o všechno a nějak to nejde. Nejhůř nám asi jde finální fáze. Vzadu se z toho nějak dokážeme vymotat, ale přechodová fáze vázne. Z tribuny jste viděli sami, že naše hra není urovnaná a nemáme se čeho chytit. Nepomohly ani standardní situace, takže jsme de facto neměli nic.“

Jak se vám bránil habán Chorý, který si vedl na hrotu výtečně?

„Na svou postavu je i obratný, snaží se hrát s míčem. Ale musím vyzvednout i kluky, kteří ho doplňují.“

