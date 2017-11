Ztráty, které Slavii nejvíc bolí: odevzdání titulu Plzni, jen bod z Ostravy

Sigma Olomouc (9. září) - 1:1

<p dir="ltr"><span>Slavia drží sérii neporazitelnosti, která už trvá 32 zápasů. V Olomouci ale dva body ztratila – v závěru si vypracovala velký tlak, ale domácí i díky výbornému brankáři Miloši Buchtovi odolali. Mluvit se bude o vyrovnávacím gólu Václava Jemelky, který dostal míč do brány rukou.</span></p>

Druhá ligová remíza v sezoně byla pořádně hořká. Slavia šla proti největší kometě aktuálního ročníku do vedení velmi brzy díky Milanu Škodovi, Olomouc ale ještě do poločasu srovnala a skóre 1:1 zůstalo až do závěrečného hvizdu. Branka Sigmy přitom vůbec neměla platit, zadák Václav Jemelka dopravil míč do branky rukou. V současném boji o druhé místo utekli Hanáci Slavii na rozdíl tří bodů díky výhře nad Spartou.