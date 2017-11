Jak je na tom Uhrin? Kouč popsal, jak se cítí. Na Spartu zřejmě nebude

Byla to překvapivá a nepříjemná zpráva zároveň, když se v pátek na Julisce před zápasem Dukly s Mladou Boleslaví začala šířit informace, že trenér Středočechů Dušan Uhrin mladší musel do nemocnice. Že má respirační problémy, konkrétně zánět poplicnice. Přitom den předtím ještě vedl trénink svého mužstva.

„Přišlo to najednou, zničehonic. Přepadlo mě to ve čtvrtek v noci,“ vylíčil Uhrin v úterním krátkém telefonickém rozhovoru Sportu.

Uhrin se po nemocničním vyšetření léčí celou dobu doma. „Cítím se lépe než v pátek, sobotu nebo neděli,“ přiznal. „Už můžu na chvilku vstát, sednout si. Předtím jsem nemohl nic,“ popsal kouč Středočechů svůj stav.

O chodu klubu si udržuje přehled, přípravu boleslavského mužstva, které ladí formu na poslední podzimní zápas na Spartě, konzultuje se svým asistentem Petrem Čuhelem. „Jsem ve spojení s ním a s ředitelem klubu Michaelem Doležalem. Je to v pohodě, vše probíhá normálně,“ nestrachoval se Uhrin, který má být nadále v klidu. „Vidím na sobě, že bych měl mít klid, ale vše vyřešíme během deseti minut,“ dodal.

Páteční představení svého souboru, který na Dukle utržil vysokou porážku 1:4, moc sledovat nemohl. „Viděl jsem jen ústřižky,“ řekl. „Je to jiné, ale ne nezvyklé. Nesváděl bych porážku na to. Přeju si, aby byl Dušan co nejrychleji zdravý,“ komentoval nepříjemnou situaci po přídělu na Julisce jeho asistent Čuhel.

V neděli hraje Boleslav na Letné. Povede ji Uhrin? „To nevím, ale pokud mi bude tak jako teď, tak ne,“ zapřemítal nad svým stavem. Nicméně svou přítomnost na utkání ještě nevylučuje, uvidí se. Je však jasné, že přednost bude mít zdraví boleslavského trenéra.

VIDEO | Boleslav bez Uhrina nezvládla zápas na Dukle