Máčala chválí vzestup Olomouce: V čem má navrch nad Spartou?

Nebýt jeho, olomoucký zázrak, jehož jsme nyní svědky, by se možná vůbec nekonal. Už se na to zapomnělo, ale byl to Milan Máčala, který se v loňském roce z pozice člena představenstva Sigmy zásadním způsobem podílel na tom, že trenér Václav Jílek nebyl odvolán. Jeho hlas byl v diskuzi klubového vedení klíčový. Postavil se proti. Sigma dosud z jeho postoje těží...

Po časech, kdy sám aktivně trénoval, se mu prý stýská. Zároveň ale cítí, že už jsou pryč a vrátit se nedají. A tak se Milan Máčala podílí na chodu olomoucké Sigmy jako její funkcionář. Kdyby už pro klub nic zásadního neudělal, jeho zásluhu z loňského srpna mu nikdo z okolí Sigmy upřít nemůže.

Vraťme se do loňského srpna, kdy Sigma špatně vstoupila do druhé ligy. Remizovala s Opavou, pak v Prostějově a vedení jednalo o odvolání trenéra Jílka…

„Já u toho nebyl, byl jsem v Dubaji. Najednou mi z představenstva volali, že situace je taková a taková a je asi potřeba něco udělat. Tím mysleli odvolání trenéra. Byl jsem okamžitě proti. Zásadně.“

Proč?

„Od začátku mého fungování v Sigmě jsem se chodil dívat na tréninky. A viděl jsem, že Václav Jílek je člověk kultivovaný, chytrý. Líbila se mi náplň jeho tréninků i to, jakým způsobem s hráči komunikuje. Tím bylo vše dáno. Takže jsem řekl, ať to rozhodně nedělají. Že by to byla největší blbost, kterou bychom mohli udělat. A myslím, že celá ta druholigová sezona mi pak dala za pravdu. O letošním podzimu nemluvě.“

V čem podle vás vězí úspěch, jehož Sigma pod Jílkem na podzim dosáhla?

„V několika aspektech. Po působení ve Spartě se vrátil de facto ke svému mužstvu. On ty kluky v Olomouci vedl v mládežnických kategoriích. A teď se s nimi setkal v áčku. Pak je samozřejmě důležité to, o čem jsem mluvil. To jsou jeho trenérské schopnosti. A třetím aspektem je i štěstí. Já jednou někde četl, že se v Americe dělá test, jestli ten nebo ten konkrétní člověk ve vedení firmy má štěstí. Považují to za důležitou součást. Trenér Jílek ho má. Pamatuju si, jak jednou ve druhé lize nasadil do hry Štěrbu. V důležitém utkání. A Štěrba dal rozhodujícího góla. Nebo nedávno, dal tam Moulise, ten to tam v devadesáté minutě trknul a byl to gól.“

Pozorujete u Václava Jílka nějaký vývoj?

„Ano. Věří si. Zjistil, že jeho metodika je v řadě ohledů správná, a nyní je to z jeho vyjádření cítit. Není nafoukaný, to v žádném případě. Ale už je to sebevědomý trenér. Zdravě sebevědomý. Ví, že co chtěl, to ve hře Sigmy je.“

Olomouc po devatenácti letech dokázala v lize na svém stadionu porazit Spartu. Hanáci vyhráli 1:0 díky gólu Martina Sladkého a snížili náskok Plzně na čele tabulky na jedenáct bodů.

Překvapuje vás, že Sigma dosáhla tak nečekaného výsledku s kádrem, který tvoří téměř výhradně její odchovanci?

„Překvapilo. Velice. Nikdy bych neřekl, že je něco takového možné. A překvapují mě i někteří hráči jednotlivě. Třeba Jemelka. Já když ho viděl úplně poprvé, hrál, myslím, za béčko, nastoupil na levém beku. Viděl jsem ho a říkal jsem si: Jo, fajn, ale nic velkého z toho nebude. A dnes je z Jemelky stoper, na jehož hru je radost se dívat. To je hráč, který někam roste.“

Co říkáte výkonu, jakým m se Sigma prezentovala v utkání se Spartou?

„Důležité bylo, že se Sigma Sparty nelekla. Já vím, že se současné Sparty lekne málokdo. Nehraje dobře. Ale kádr má pořád kvalitní a může jí to kdykoliv sednout, jeden zápas jí může vyjít a někdo - to může odnést debaklem. Klidně se to mohlo stát v Olomouci. Ale Sigma si věřila a měla chuť se porvat. Kdežto Sparta momentálně není kompaktní í k tým.“

Zkuste ho srovnat s tím olomouckým…

„Vedle toho, že Sigma má tým dlouho pohromadě, je tu ještě jeden zásadní rozdíl. V Olomouci jsou hráči, kteří mají motivaci a chuť někam to dotáhnout. To je táhne dopředu. Kdežto ve Spartě je nyní řada hráčů, kteří už mají ten vrchol za sebou. Nikam už se nederou a drát nebudou. Prošli Evropou, zabezpečili se, a kromě toho mám pocit, že se někteří z nich lekli toho, jak česká liga vypadá. Že to není nic až tak jednoduchého se tady prosadit. Přijeli do Olomouce, hrálo se chvíli a oni viděli, jak Falta běží sám na jejich bránu. A koukali, co se to děje.“

Souhlasíte s názorem, že Sparta nejenže nemá kompaktní tým, ale zatím nenalezla ani svůj herní styl?

„Já když jsem před časem v Praze byl, zajímalo mě, proč se v současné Spartě objevuje tak málo jejích bývalých hráčů. Chovanec, Hašan, Siegl, Novotný a řada dalších. A tu odpověď, kterou jsem dostal, bych shrnul asi takto: My jsme to s nimi už zkusili a oni to do té Evropy nedotáhli. A teď zkusíme variantu B, která je finančně náročná, ale my to dokážeme.“

Výsledek, alespoň ten dílčí, známe…

„Je to všechno otázka výběru trenéra, výběru hráčů, ale k tomu můžu říct jen jediné. Pokud by takovou ša šanci dostal český trenér, vybrat si hráče podle svého, a pak by měl takové výsledky, už by ve Spartě nebyl. Mě překvapuje trpělivost, kterou Sparta s tímto trenérem a těmito hráči má.“

Vraťme se k Olomouci. Do jarní části sezony ja bude vstupovat nejhůře v z třetí příčky. Jaké cíle by si pro odvetnou část ligy měla stanovit?

„Ne skromné, ale ani neskromné. Neříkejme, že budeme druzí, ale dělejme vše pro to, ať to pokračuje tak, jak to jde teď. Malé cíle vyžadují malé úsilí. Myslím si, že Sigma by na jaře měla hrát o to, aby se dostala do pohárů.“

Je Sigma pro tento boj dostatečně ekonomicky zabezpečená?

„Řeknu to tak. Sigma je klub, který má své problémy, protože hlavního sponzora pořád hledá. Je pro mě složitě pochopitelné, že se to ještě nepovedlo. Že tady nikdo nemá vůli se tohoto klubu ujmout. Ale jak víte, v řešení je převod stadionu do rukou města. A pak, já musím říct, že obdivuju práci zdejších funkcionářů, včetně sportovního manažera Mináře. Jak i v těch současných podmínkách dokázali zajistit to, aby klub takto fungoval. Díky tomu je v mužstvu klid.“

Nerozpadne se Sigmě přes zimu kádr? Zajímavých hráčů je v Olomouci hodně a silných klubů nejen na tuzemském trhu také…

„Netřeba předbíhat situaci. Zatím se nejvíce mluví o Chorém. Má výstupní klauzuli stejně jako řada jiných kluků. Myslím si, že na sto procent Sigma kádr přes zimu neudrží. Pokud někdo odejde, asi to bude jen Chorý, řekl bych, že nikdo další. Sigma bude i na jaře silná.“