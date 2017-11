Plat rychlíka Sparty Biabianyho? Bez pohárů je to luxus, ví Stramaccioni

I o francouzském křídelníkovi mluvil sparťanský kouč Andrea Stramaccioni v rozhovoru pro italský list Mondo Udinese. Sledoval ho v Interu i v Parmě, pak jej chtěl přivést do svého dalšího působiště v Serii A. "Jonathana znám z Itálie velmi dobře, snažil jsem se ho dostat už do Udine. V létě jsme porazili velmi mnoho klubů, které se ho taky snažily získat," vykládal italský kouč.

"Mrzí nás, že ho nemůžeme využít v evropských soutěžích. Bez nich je pro nás jeho plat luxusem. Ale z pozice trenéra udělám vše pro to, aby s námi zůstal do konce sezony. Je to skvělý kluk a top hráč," poklonil se svému svěřenci.

Devětadvacetiletý Biabiany přišel do Sparty v létě na roční hostování. Opce v jeho kontraktu zaručuje, že Sparta má povinnost jej koupit v případě, že vyhraje ligu. Italská média ovšem spekulují, že právě kvůli jeho vysokému platu by se hráč, který nedávno vynechal rok své kariéry kvůli srdečním problémům, mohl vrátit do Itálie už v lednu.

Právě zabudování většího počtu cizinců do týmu je podle Andrey Stramaccioniho jedním z důvodů, proč se stal sparťanským trenérem. "Pan Křetínský mě chtěl proto, abych přebudoval tým, který bude více mezinárodní. Teď, v zimní přestávce, máme 28 důležitých hráčů, z nichž nám někteří zůstali po předchozích trenérech. Je to moc, opravdu moc," prohlásil 41letý trenér a naznačil tak, že v zimě čeká Spartu očekávaná vlna odchodů.

Olomouc po devatenácti letech dokázala v lize na svém stadionu porazit Spartu. Hanáci vyhráli 1:0 díky gólu Martina Sladkého a snížili náskok Plzně na čele tabulky na jedenáct bodů.

"Z těch osmadvaceti lidí musíme vybrat ty, kterým do budoucna věříme. Pan Křetínský je úspěšný podnikatel a velký fotbalový znalec, který tenhle tým vede 12 let. Denně se s ním scházím, znám jeho názory a on zná ty mé. Teď je na něm, aby rozhodl, co je pro budoucnost týmu nejlepší," řekl o šéfovi letenského klubu.

Stramaccioni uznal, že pro cizince je práce v české lize výzvou. "Už na začátku jsem tu musel pochopit novou realitu. Musel jsem tvrdě pracovat a udělat několik nepopulárních rozhodnutí, vše pro budoucnost týmu," řekl pro Mondo Udinese.

"Česká liga je narozdíl od té italské méně taktická, ale zato velmi fyzicky náročná. Mnohým cizincům dělá problém, aby se tu rychle zabydleli, stejně, jako v Itálii," dodal bývalý trenér Interu. Toho, že převzal otěže v letenském klubu v situaci, která není zrovna růžová, ale nelituje.

"Jsem hrdý, že mohu být trenérem klubu, který toho tolik vyhrál a má tak mnoho fanoušků. Sparta v posledních třech sezonách prochází velkou rekonstrukcí, což je pro velký klub velmi složitá věc. To samé se v posledních deseti letech stalo i Interu Milán, AC, či Juventusu," přirovnal sparťanskou obrodu k třem největším týmům v rodné zemi.