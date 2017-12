Videorozhodčí ve fotbale: Co se (ne)smí? Kdo má poslední slovo?

1. Hlavní rozhodčí musí vždy učinit rozhodnutí bez ohledu na přítomnost videorozhodčího. Není povoleno, aby hlavní rozhodčí nijak nerozhodl a čekal na konzultaci situace s videorozhodčím. Ve výjimečných případech, kdy není zřejmé, jestli má být zákrok potrestán žlutou kartou či vyloučením nebo kdo má být napomenut, smí hlavní rozhodčí konzultovat situaci s videorozhodčím. 2. Videorozhodčí podle protokolu FIFA přezkoumává každý gól, penaltu, červenou kartu a identitu hráče. Během přezkoumávání sleduje další průběh hry asistent videorozhodčího, aby měli neustálý přehled o dění na hřišti, pokud by okamžitě následovala další akce vhodná na přezkoumání. 3. Pokud videorozhodčí má dojem, že mohlo dojít k chybnému rozhodnutí, upozorní hlavního sudího, že situaci přezkoumává. V tu chvíli může sudí pozdržet pokračování ve hře a ukáže si prstem na ucho, čímž dá signál, že čeká na informace od videa. Pokud video neodhalí jasnou chybu, pokračuje se ve hře. 4. Pokud videorozhodčí vidí jasnou chybu, sdělí hlavnímu sudímu svůj názor. Hlavní sudí si může zažádat o to, aby mu videorozhodčí poslal záběr na připravenou obrazovku u hřiště. V tu chvíli musí sudí oběma rukama nakreslit do vzduchu čtverec, čímž dá najevo, že se jde podívat na video. 5. Při jakémkoliv prohlížení opakovaných záběrů nesmí být tlak na rychlé rozhodnutí. Správné rozhodnutí je důležitější než rychlost. 6. Hráči a realizační tým nesmějí obklopit rozhodčího nebo jej ovlivňovat v průběhu rozhodování o přezkumu nebo při vyhlášení konečného rozhodnutí. V opačném případě má sudí trestat žlutou kartou. 7. Hlavní rozhodčí by měl zůstat během procesu viditelný kvůli zajištění transparentnosti. 8. Po zhlédnutí situace buď sudí své původní rozhodnutí potvrdí, nebo změní. Konečné rozhodnutí je však vždy učiněno hlavním rozhodčím, který pouze bere na vědomí názor videorozhodčího. 9. Pokud hra pokračovala po nějakém incidentu, který byl následně přezkoumán, disciplinární přečiny, které se staly v době před přezkumem, nejsou odvolány. A to ani v případě, že původní rozhodnutí bylo zrevidováno. Výjimku tvoří situace pro napomenutí žlutou či červenou kartou za zastavení slibně se rozvíjející akce nebo vyložené brankové příležitosti. Pokud však dojde například k surové hře, hráč bude vyloučen i v případě, že se hra po přezkoumání vrátí před tuto situaci. Úsek hry, který může být před situací přezkoumán, není časově omezen.