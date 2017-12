PŘÍMÝ PŘENOS: Slavia - Ostrava 2:1. Frydrych dal vlastňák i druhý gól

Předposlední podzimní zápas hrají fotbalisté pražské Slavie. Než se ve čtvrtek postaví proti Astaně v boji o postup do vyřazovací části Evropské ligy, uzavřou podzimní část HET ligy, a to domácím zápasem proti Baníku Ostrava. Nováček ligy se po výhře nad Karvinou odpíchl od posledního místa a je třináctý. Slavia ale po remíze v Jablonci jistě nebere nic jiného než výhru, díky které by měla minimálně do soboty stejně bodů jako druhá Olomouc. V dnešním zápase se navíc rozloučí s kariérou slávistický kapitán Jiří Bílek. Zápas sledujte v PŘÍMÉM PŘENOSU na iSport.cz!