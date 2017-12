Baroš po neodpískané penaltě. Kde je ten zk****syn? nadával na sudího

Brankář Baníku Martin Šustr v dýmu poté, co fanoušci Baníku v utkání na Slavii odpálili dýmovnice a rozhodčí přerušil hru • ČTK

Slávisté Jaromír Zmrhal a Milan Škoda se radují z branky do sítě Baníku • ČTK

Radost Milana Škody ze vstřeleného gólu do sítě Baníku • Barbora Reichová / Sport

Slávisté Michal Frydrych a Milan Škoda se radují ze vstřelené branky do sítě Baníku Ostrava • Barbora Reichová / Sport

Radost fotbalistů Slavie po brance do sítě Baníku Ostrava • Barbora Reichová / Sport

Slávistický kapitán Jiří Bílek se loučí s diváky poté, co ukončil hráčskou kariéru • Barbora Reichová / Sport

Slávistický kapitán Jiří Bílek se po utkání s Baníkem Ostrava rozloučil s diváky poté, co ukončil hráčskou kariéru • Barbora Reichová / Sport

Tenhle výsledek fotbalisty Baníku hodně bolí. Na půdě Slavie se Ostravané dostali v 16. kole HET ligy do brzkého vedení, ale dvěma slepenými góly o něj záhy přišli a domů odjíždí s prázdnou po porážce 1:2. Ztrátu nejhůř nesl ten nejzkušenější. Milan Baroš byl po incidentu z 85. minuty, kdy mu sudí Jan Jílek odepřel jasnou penaltu, hodně naštvaný. Z plných plic spílal rozhodčímu už na hřišti, po konci utkání běsnil i v prostorách šaten.

Nejhůř bylo červenobílým v 85. minutě. Po rychlé křídelní akci se za stavu 2:1 pro domácí dostali hráči Baníku do vápna. Tomáš Mičola posunul míč na Milana Baroše. Ostřílený forvard si zkušeně předkopl balon, obránce Jakub Jugas přišel do souboje pozdě a jednoznačně fauloval. Píšťalka sudího Jílka však zůstala němá a spustil se veletoč baníkovských nářků.

„Samozřejmě jsem se lekl. Ve vápně bylo hodně hráčů, mohlo se tam stát cokoliv. Milan Baroš je zkušený útočník, ale sudí Jílek to viděl dobře, nezapískal, protože penalta nebyla,“ viděl klíčovou situaci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Hostující hlouček se pustil do sudího v nejbližší přerušené hře. Bývalý reprezentant se vměstnal do velké blízkosti rozhodčího Jílka a dost hlasitě si koledoval o druhou žlutou kartu v zápase. To ale nebyl vrchol ostravské křivdy.

Po skončení utkání si Baroš opět našel muže v černém a intenzitu nadávek ještě zvýšil. Vrchol všeho přinesl hráčův příchod do šaten. Šestatřicetiletý zkušený střelec jen těžko potlačoval svoje emoce. Křikem a sprostými výrazy se dožadoval konfrontace s Jílkem.

„Kde je ten zk****syn (Jílek)? Doufám, že o tom budete psát zase aspoň čtyři dny,“ říkal směrem k novinářům při cestě do kabin.

Později, když převlečený ze šaten vyšel, už byl Baroš v klidu. Žádost o rozhovor ale odmítl. "Nechci nic říkat, dostal bych pět zápasů stop. Minulý týden jsem chápal Karviňáky, teď se stalo tohle...," uvedl.

Barošovi se jako bumerang vrací věty po minulém kole. S Karvinou (2:1) totiž oba góly Baníku padly po ofsajdech, ale sudí obě trefy uznal. "To je fotbal, jednou vám pomůže, jednou vás srazí," komentoval to zkušený forvard.

„Milan Baroš nám dělal velké problémy, bylo to hodně nervózní,“ uznal domácí trenér Jaroslav Šilhavý. Baník ale odjíždí s prázdnou a s 11 získanými body ho na jaře čeká velký boj o záchranu v lize.

„Kdybychom jsme tu měli dnes video, mohlo to skončit 2:2,“ volal po spravedlnosti hostující trenér Radim Kučera.

Za prohru si hosté ale můžou především sami. Po dvou laciných brankách si hloupě nechali vzít jednobrankový náskok, který jim vlastní brankou věnoval bývalý kapitán Baníku Michal Frydrych.

„Po našem gólu jsme úplně nesmyslně vypnuli, byli jsme zbytečně pasivní. Po zisku míče přicházely hned ztráty. Kvůli laxnímu chování jsme dostali dva góly,“ mrzelo Kučeru. Jenže Slavia v druhém poločase nepředváděla dominantní výkon, a i protože své šance spálila, o výhru se v závěru ještě strachovala.

