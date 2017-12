Proč Frydrych neslavil ani vítězný gól? Z respektu ke klubu, co ho vychoval

Smolný začátek se podařilo napravit. Slávistický obránce Michal Frydrych (27) si už v 8. minutě srazil míč do vlastní branky a opět tak rozradostnil fanoušky Baníku, za který hrával mezi lety 2010 a 2015. „Trefil jsem to chráničem, tak se to špatně odrazilo,“ popisoval po utkání. Druhá rána už ale padla do správné sítě a nakonec byla vítězná.

Výhra se nerodila lehce, pro vás začal zápas smolně vlastním gólem, ale po vstřelení rozhodující branky skončil radostně. Můžete popsat svoje pocity?„Na zápas jsem se těšil, ale ten vlastní gól na začátku mi úplně nepomohl, věděl jsem, že to budu muset klukům nějak odčinit. Jsem rád, že mi Milan (Škoda) pomohl a vyrovnal na 1:1, a mně se nakonec povedlo to otočit.“

Po gólech vás vlastně oslavovaly oba kotle…

„Takhle jsem si to úplně nepředstavoval (úsměv). Ale co se dá dělat. Věřil jsem, že mám sílu to obrátit a nakonec jsem se trefil i do správné sítě. Ke klubu, který mě vychoval, mám respekt, tak jsem gól neslavil.“

Ten centr předcházející vlastnímu gólu jste chtěl odvrátit na roh?

„Chtěl jsem to placírkou posunout na roh, protože jsem nevěděl, jak blízko je ten hráč za mnou. Ale trefil jsem to chráničem, tak se to špatně odrazilo. U toho gólu na 2:1 mi Danny pěkně posunul míč a mně ta střela naštěstí prošla.“

Jak byste zhodnotil atmosféru utkání? Oba kotle velmi hlasitě podporovaly.

„Slavia a Baník mají asi nejlepší fanoušky, baníkovci přijeli ve velkém počtu. Sice tam bylo nějaké přerušení, ale nakonec se to zvládlo. Atmosféra je určitě lepší, když takhle fandí oba dva tábory v plném počtu.“

Mluvil jste o chvíli, kdy byla hra přerušena kvůli chování fanoušků Ostravy. Berete to v pohodě, když za vámi zní dělobuchy?

„Pro toho hráče, co je nejblíž, to úplně příjemné není, když se soustředí na hru a najednou mu za zády něco bouchne. Ale na to si člověk musí zvyknout. Rozhodčí to přerušil, pak se to uklidnilo a v klidu jsme dohráli.“

V závěru to trochu jiskřilo mezi Dannym a Milanem Barošem. Byly tam nějaké slovní přestřelky?

„To si nemyslím. Oni prostě chtěli rychle rozehrát a Danny se postavil před míč. Prostě tam jsou emoce, oni chtěli vyrovnat, my to chtěli udržet. To k fotbalu patří, není to nic zvláštního.“

Baníkovci cítili křivdu po zákroku na Milana Baroše v pokutovém území. Jak jste viděl tu situaci?

„Nesledoval jsem ji, hlídal jsem si hráče, co zabíhal za mnou. Bylo to na rozhodčím, jak to posoudí.“

Jak byste zhodnotil působení Slavie v podzimní části ligy?

„Určitě nejsme spokojení, chtěli jsme být první. Měli jsme tam problémy, hlavně ty remízy venku, přišly i nějaké porážky… Mělo to být určitě lepší.“

