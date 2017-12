První sudí, kterému v lize pomůže video: Vím, že si fandové přejí moji chybu

Jsou to paradoxy. Fotbaloví fanoušci si tentokrát asi budou přát, aby rozhodčí Karel Hrubeš v dnešním zápase Sparta – Mladá Boleslav udělal chybu. Nejlépe třeba penaltovou. Proč? Aby se mohli kouknout, jak to vypadá, když do fotbalu vstoupí videorozhodčí. Utkání budete moci sledovat od 18:00 na iSport.cz v přímém přenosu.

Je vám jasné, že fanoušci se budou těšit na vaši chybu?

„Byl jsem u toho, když v zápase Juniorské ligy došlo poprvé v české historii k opravě verdiktu hlavního pomocí videa. Vím, že to i na téhle úrovni byla událost a že si to fandové asi přejí. Ale já pochopitelně ne, to se jim omlouvám.“

V neděli se poprvé v HET lize představí naostro videoasistent rozhodčího. Ten bude hlavnímu sudímu Karlu Hrubešovi pomáhat při utkání Sparty s Mladou Boleslaví. Do čeho vlastně může takzvaný VAR zasahovat?

ČTYŘI SITUACE PRO VIDEO 1. góly 2. penalty 3. červené karty (jen přímé udělení ČK, nikoliv druhé žluté karty) 4. chybná identifikace hráče při udělení karty

„Já jsem takové ambice zcela určitě neměl. Nastalou situaci vnímám v první řadě jako velkou zodpovědnost a událost, která může být významným milníkem pro celý český fotbal. Obecně se pro mě však nic nemění, stoprocentně koncentrovaný vstupuju do každého utkání.“

Nemáte trochu strach? Je to přece jen neznámé a je kolem toho velké očekávání.

„Strach opravdu není na místě, vždyť video je tady především pro to, aby nám pomáhalo. A neřekl bych, že jdu do úplného neznáma. V zápasech Juniorské ligy jsem si už přímo jako rozhodčí online režim vyzkoušel a coby videorozhodčí jsem fungoval i na druhé straně barikády v offlinu režimu také v zápasech nejvyšší soutěže. Určitou zkušenost z obou stran tak mám, ale jsem zcela srozuměný s tím, že ostrý zápas v nejvyšší soutěži s videorozhodčím provázejí velká očekávání.“



Nebude vás přítomnost videosudího rušit nebo svazovat?

„Rozhodně ne, videorozhodčí by měl pro sudí, podobně jako v dalších sportech, znamenat především servis a pomoc. Líbí se mi vyjádření předsedy LFA Dušana Svobody, který o videu mluví ve smyslu, že může být dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Podobný názor mám také. Už jsem s pomocí videa zápasy absolvoval a nikdy jsem neměl pocit, že by mě cokoli rušilo.“

Rozhodnuto! První fotbalovou ligu čeká v neděli velká premiéra videorozhodčího. V posledním zápase závěrečného podzimního 16. kola mezi pražskou Spartou a Mladou Boleslaví bude na Letné poprvé v historii české nejvyšší soutěže v ostrém online režimu nasazeno video.

Jak funguje video ve fotbale?

Rozhodující slovo má výhradně hlavní rozhodčí, jenž je propojený s kolegou u videa pomocí komunikátoru. Ještě před tím, než hlavní sudí kvůli videu přeruší hru, musí učinit rozhodnutí (například odpískat, či neodpískat penaltu). O posouzení požádá sám, nebo dostane informaci a rovnou i řešení situace, ale pouze jako doporučení. Hráči ani trenéři nejsou oprávněni požádat o přešetření jakékoli situace. Hlavní rozhodčí verdikt vynese rovnou, nebo zhlédne na monitoru u hřiště opakovaný záběr. Přezkoumávaný úsek hry není časově omezený, u gólu ale má jít o plynulou útočnou akci.

„Nic zásadního se pro mě měnit nebude. Do utkání však půjdu s vědomím, že v případě zjevnénebo kolegů asistentů může díky videorozhodčímu dojít k nápravě. Tím by nebylo poškozeno žádné z mužstev, a o to jde. Za náš týmpřeju, aby zásah videa nebyl potřeba a my sami všechny situace na hrací ploše vyhodnotili správně. Pokud by k takové situaci přece jenom došlo, je to znamení, že také fotbalzájem na řízení utkání s minimem.“

Co to může udělat s vaší psychikou, když video třeba třikrát opraví váš verdikt?

„Takovou situaci bych upřímně zažil nerad, ale pokud by opravná rozhodnutí videorozhodčího byla ve prospěch fotbalu, pak bych s tím rozhodně problém neměl. Nechci ze sebe dělat neomylného.“



Někdy ani video nepomůže…

„Ano, i jako videorozhodčí jsem v několika situacích poznal, že video není všelékem. Existují situace, které se dle terminologie UEFA nazývají „šedou zónou“, a když je uvidí pět lidí, každý na ně může mít svůj názor. Tehdy by se mělo vždy plně respektovat rozhodnutí sudího na hřišti.“



Hráč, který vám doporučí, abyste se poradil s videem, má dostat žlutou kartu. Stejně tak ten, který vám bude při případném sledování monitoru radit, koukat přes rameno… Budete napoprvé přísný a napomenete ho?

„Stejně jako pro nás rozhodčí jde o novou věc i pro hráče. Člověk by měl zachovat jistý nadhled a od začátku hráčům naznačit, kde jsou mantinely. To však platí i při řízení utkání samotného. Bez ohledu na nasazení videa.“

Budete ještě před zápasem mluvit s hráči a některé věci spojené s videem jim říkat?

„Jsem typem rozhodčího, který se problémům snaží předcházet než je hekticky řešit přímo na hrací ploše. Takže i v souvislosti s videem se pokusíme i směrem k hráčům o maximální osvětu, abychom udělali vše pro co možná nejklidnější průběh utkání a nastavení důvěry v tento – ve fotbale – přelomový projekt. Vnímám to jako nedílnou součást přípravy na utkání a i před jeho začátkem budeme oběma týmům k dispozici, pokud by hráči potřebovali cokoli dovysvětlit.“