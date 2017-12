CELÝ SESTŘIH: Slovácko - Jihlava 2:1. Domácí otočili zápas a už nejsou poslední

Fanoušci Slovácka dali najevo, co si přejí k Vánocům: posily pro tým, který bojuje o záchranu. • ČTK

Fotbalisté Slovácka porazili v 16. kole po obratu Jihlavu 2:1 a po teprve druhém vítězství v sezoně opustili poslední místo a přezimují mimo sestupové příčky. Na úplné dno naopak klesla Jihlava, která prohrála i osmý zápas venku. Domácí přitom v úvodu utkání neproměnili penaltu a Vysočinu pak poslal do vedení Jiří Krejčí. Krátce po přestávce však během tří minut otočili skóre Vlastimil Daníček s Jakubem Petrem.

Do utkání lépe vstoupili domácí a už ve třetí minutě promarnili obrovskou příležitost jít do vedení. Po zákroku hostujícího obránce Keresteše na Zajíce totiž rozhodčí Proske odpískal pokutový kop, který ale útočník Slovácka neproměnil. Jeho slabá střela skončila vedle.

Trest přišel ve 26. minutě, kdy po Vaculíkově přímém kopu z pravé strany tečoval hlavou míč pod břevno Krejčí a poslal Jihlavu do vedení. Slovácko mohlo vyrovnat takřka vzápětí, ale Daníček hlavičkoval do tyče a odražený míč do branky nedostali ani Navrátil s Šumulikoskim.

Mizerná koncovka provázela domácí i ve zbytku poločasu. Nejprve Šumulikoski netrefil v ideální pozici dobře míč a poslal ho přímo do náruče brankáře Rakovana. A těsně před přestávkou zahodil další velkou šanci Daníček, protože zblízka jen těsně minul.

Střeleckou smůlu Slovácko po pauze protrhlo ve velkém stylu a během tří minut otočilo skóre. Ve 49. minutě se na malém vápně dostal k míči Daníček a tvrdou ranou vyrovnal. V 51. minutě už domácí vedli, když po brejku a přihrávce střídajícího Kubaly se z pravé straně prosadil Petr.

Otřesená Jihlava už se na nic nezmohla a naopak mohla v závěru ještě inkasovat po šancích Sadílka s Kubalou. Vysočina tak v probíhající sezoně stále nezískala venku ani bod. Na posledním místě vystřídala Slovácko, které ukončilo 12 zápasů trvající sérii bez vítězství.

Trenér Kordula si navíc na desátý pokus připsal první výhru na lavičce a jeho tým přezimuje na 14. místě těsně nad pásmem sestupu. Od předposlední Ostravy dělí celek z Uherského Hradiště bod a od Jihlavy dva.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49. V. Daníček, 51. Petr Hosté: 26. J. Krejčí Sestavy Domácí: Heča – Juroška, S. Hofmann, Šimko, Reinberk – Šumulikoski (C), V. Daníček – Navrátil (90. Tkáč), Sadílek, Petr (73. Havlík) – Zajíc (46. Kubala). Hosté: Rakovan – Fulnek (86. Smejkal), Tlustý, J. Krejčí, Keresteš – Vaculík (C) (73. N. Daníček) – Urblík, Záviška, Zoubele, Popović (65. Klíma) – D. Ikaunieks. Náhradníci Domácí: Machalík, Hellebrand, Divíšek, Havlík, Kubala, Daněk, Tkáč Hosté: Novotný, Hanuš, Štěpánek, Daníček, Kryštůfek, Klíma, Smejkal Karty Domácí: S. Hofmann Hosté: Urblík, Popović Rozhodčí Z. Proske – M. Wilczek, R. Dresler Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 3594 diváků

Klíčové momenty utkání:

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Penalta! Keresteš fauloval, Zajíc příležitost promarnil • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Pěkný fotbalový moment překazil praporek sudího signalizující ofsajd • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Juroška poslal míč pouze do náruče Rakovana • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Gól! Vaculíkův centr usměrnil hlavou pod břevno Krejčí, 0:1 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Velký závar před bránou Rakovana! Hnaníček poslal míč pouze do tyče, zkoušeli to i další • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Velká šance domácích! Šumulikosti spálil tutovku • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Domácí se hnali do obrovské šance! Daníček v tutovce selhal • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Daníček se přece jen dočkal! Ve čtvrté šanci v zápase se trefil přesně a vyrovnal na 1:1 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Obrat během jedné minuty! Petr střelou k tyči nedal Rakovanovi šanci, 2:1 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Slovácko - Jihlava: Domácí fanoušci si připravili choreo • VIDEO iSport TV