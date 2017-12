Zikl se poprvé trefil v lize. Balon si mě hezky našel, líčil brněnský talent

Po dvou výhrách v řadě měli chuť na další zářez. Jenže Brno doma na výhry s Teplicemi a v Jihlavě nenavázalo. Nestačilo mu ani jednobrankové vedení a vyloučení zlínského stopera Ondřeje Bača. „Měli jsme to zvládnout. Asi nás to teď bude mrzet,“ věděl po remíze 1:1 brněnský útočník Martin Zikl. Právě on jako jediný z Pivarníkovy družiny skóroval a mohl se radovat z premiérové trefy v HET lize.

Jak byste popsal vaši první branku v nejvyšší soutěži?

„Balon si mě ve vápně hezky našel a trefil jsem to. Slyšel jsem, že potom fanoušci vyvolávali moje jméno. Je to příjemné, ale je škoda, že ke gólu nebyla vítězná tečka.“

Co se stalo s Brnem, že po přestávce byl soupeř lepší, přestože hrál víc než 20 minut bez vyloučeného Bača?

„Nevím. Hecli se, po poločase na nás vlítli. Je to nepochopitelné. Měli jsme to zvládnout a asi nás to teď bude mrzet. Zlín měl sice šance, ale po vyloučení jsme měli vyhrát.“

Cítil jste obavu o výsledek, když si hosté ve druhém poločase vytvořili hodně šancí?

„Je pravda, že jsme si koledovali o vyrovnání. Ale za stavu 1:0 jsem měl ještě jednu příležitost. I Přichystal se Škodou měli šance, a kdybychom je proměnili, bylo by to 2:0 a už bychom je položili. Asi jsme se zalekli, že jsme hráli proti deseti. Asi jsme měli v hlavách, že už to musíme dohrát. A nešlo to. Ale předchozí dva zápasy ukázaly, že můžeme uhrávat dobré výsledky. Nevím, proč jsme to dneska nezvládli. Myslím, že jsme na měli.“

Co chybělo k tomu, abyste po centru Pavlíka hlavou skóroval podruhé?

„Pozdě jsem se dostal k míči. Měl jsem tam být dříve a mířil bych asi líp. Střele chybělo asi padesát centimetrů, aby spadla do brány.“

Počítáte s tím, že vás kouč Pivarník zařadí do zimní přípravy s A týmem?

„Moc si to přeju, ale v tuto chvíli nevím, jak to bude. Počkám na rozhodnutí trenéra.“

