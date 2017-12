Hašek po porážce v Karviné: Byla to kaňka, omlouvám se fanouškům!

Připsali si v Karviné na konto teprve čtvrtou porážku v této sezoně. A dlouho to vypadalo, že ze Slezska odjedou s bodem za bezbrankovou plichtu. Jenže necelé čtyři minuty před koncem fotbalisté Bohemians v Karviné inkasovali a prohráli 0:1. A jejich trenér Martin Hašek to po utkání nehrál na smůlu, nebo jednu neuhlídanou standardku domácích. Narovinu přiznal, že Bohemians hráli v Karviné špatně. Nejhůř za celý podzim. A fanouškům se omluvil.

V Karviné jste sice prohráli gólem, který padl těsně před koncem, nicméně domácí měli šance, zatímco vy jste nevystřelili na branku…

„Byl to náš jednoznačně nejhorší výkon na podzim. Až na nějaké malé úseky jsem nechápal, co to na hřišti děláme, jak se jednotliví hráči chovají a jak řeší jednotlivé situace. To je ale vždycky zodpovědnost trenéra. Takže to je můj problém a moje vizitka.“

Přesto se zdálo, že z utkání vydolujete bod…

„Ano, už se blížil konec a bod byl ve hře. Ale pokud by se nám ho podařilo získat, nebylo by to spravedlivé. Zaslouženě jsme prohráli. Se soupeřem, který byl po celý zápas lepší. Já se našim fanouškům za náš výkon omlouval naposledy po třicátém kole po utkání s Hradcem Králové, který byl sestupujícím týmem, my jsme tam hráli hodně špatně a prohráli jsme. Teď je zase poslední zápas, tentokrát podzimu, a já se tímto našim fanouškům, kteří přijeli z takové dálky do Karviné, a fandili, omlouvám za to, co jsme předvedli.“

Čím si takový výkon vysvětlujete?

„To bych se teď mohl domýšlet, ale nevím to. Nedokážu teď nějaký objektivní důvod najít. Byl to čtvrtý zápas, který jsme na podzim prohráli. Předtím jsme prohráli s Duklou po utkání, v němž jsme byli v poli podstatně lepší. V Plzni, kde jsme zlobili. S Jabloncem, kdy jsme byli v prvním poločase jasně lepší a měli jsme šance. Inkasovali a už jsme nedokázali odpovědět. Ten výkon byl průměrný, ale pořád to byla důstojná porážka. Náš výkon v Karviné z mého pohledu důstojný nebyl.“

Přesto stále platí, že podzim se vám povedl…

„Ten musíme hodnotit pozitivně. Získali jsme slušných 22 bodů a přezimujeme v relativním klidu. Říkám v relativním, protože kdybychom měli hrát tak jako dnes, tak by ani těch 22 bodů nemusel být dostatečný zisk. Je nepříjemné, že tak dobrý podzim končíme takovouhle kaňkou.“

