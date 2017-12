Ta šance mě štve, litoval Tecl. V Plzni si vzpomněl na Rajtorala

Video k článku 720p 360p <p><span id="docs-internal-guid-8f30524e-18e0-4fbe-4893-7969a9cdd5ef"><span>Do plzeňské sestavy se vrátil Michael Krmenčík a dvěma góly zařídil výhru Viktorie nad Jabloncem 2:0. Západočeši si tak zajistili pohodlné přezimování na prvním místě tabulky se čtrnáctibodovým náskokem před Slavií a Olomoucí.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 2:0. Lídr má náskok 14 bodů, rozhodl Krmenčík VŠECHNA VIDEA ZDE

Ovlivnila vaše neproměněná šance utkání?

„Asi ano. Dá se říct, že to byla naše jediná šance, kterou jsme dokázali dobře zakončit. Výkon jsme nepodali špatný, chybělo tomu asi to, abychom byli směrem dopředu víc nebezpeční. Situace, které jsme si vypracovali, jsme nedohráli dobře.“

Vyčítáte si hodně, že váš nájezd na Kozáčika neskončil gólem?

„Ano. Kdybych vystřelil po zemi, Koza (Matúš Kozáčik) by to měl mnohem těžší. Takhle jsem vystřelil pro něj asi v ideální výšce, kdy se mu to chytalo dobře. Tohle mě štve.“

Vzpomněl jste si na sezony, kdy jste hrál v útoku Plzně?

„Vzpomínal jsem na to, když jsem přišel na stadion. První, na koho jsem si vzpomněl, byl Rajty (František Rajtoral, bývalý obránce Plzně, na jaře spáchal sebevraždu, pozn. red.). Až pak na to hezké, co jsem tady zažil. Ale takový je fotbal, to je dávno pryč, z toho se žít nedá.“

Těší vás, že jste v lize s osmi brankami druhý nejlepší střelec podzimu?

„Radost pochopitelně mám, ale hodně mi to kazí naše postavení v tabulce. Doufal jsem, že budeme výš, že budeme trošku prohánět týmy kolem pátého místa. Je to dané především zápasy, které jsme měli zvládnout a ze kterých body nemáme.“

Z čeho plyne vaše osmé místo v tabulce?

„Není to výsledky ze zápasů jako tady v Plzni. Spíš jde o zápasy, kdy jsme vedli a nedokázali to dohrát. Takových bylo na podzim strašně moc, kdybychom je zvládli, jsme úplně jinde. Je to obrovská škoda.“

Může se Jablonec ještě na jaře zvednout?

„Určitě, ta ztráta není tak velká. Tým máme dost silný na to, abychom to dohnali. Navíc je po nás ve hře ještě domácí pohár, to bude důležitý, je to cesta, jak se dostat do Evropy. Určitě je o co hrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18. Krmenčík, 80. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: Kozáčik – Řezník, Hejda, Hubník (C), Havel – Hořava, Hrošovský – Petržela (73. Čermák), D. Kolář (84. Ivanschitz), Kopic – Krmenčík (89. Bakoš). Hosté: Valeš – Holeš, Pernica (C), M. Kysela, Matěj Hanousek – Masopust (69. Jovović), V. Kubista (44. Považanec), Trávník (80. Doležal), Zelený – Mihálik, Tecl. Náhradníci Domácí: Hruška, Kovařík, Hájek, Bakoš, Čermák, Živulić, Ivanschitz Hosté: Bárta, Hübschman, Doležal, Kouřil, Janković, Jovović, Považanec Karty Domácí: Hubník Hosté: Holeš, Zelený Rozhodčí O. Berka – I. Nádvorník, K. Hájek Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 8 132 diváků