Vrba: Nevěřil jsem v takový náskok. Šilhavému přeji, ať vede Slavii i na jaře

Těší vás výhra s Jabloncem na konec podzimu?

„Je to samozřejmě příjemné. Proti nám stál velice těžký soupeř. Jablonec má zajímavé hráče dopředu, jsou dobře rychlostně vybavení. Jsem rád, že jsme to zvládli. První šanci měl Standa Tecl, šel z boku sám na brankáře, Matúš (Kozáčik) nás podržel. My měli stoprocentní příležitost od Koláře, pak se hrál víc taktický zápas. Obě strany se ale snažily být dopředu. Myslím, že divácky šlo o zajímavé utkání. Přáli bychom si, aby to bylo víc jednostranné, ale Jablonec potvrdil své kvality a nebyl to jednoduchý zápas.“

Dokázal Michael Krmečík dvěma vstřelenými góly, že je momentálně nejlepší útočník v lize?

„Nejen teď. On to dokazuje celý podzim.“

Tlačili jste hodně na to, aby Krmenčík byl po zranění k dispozici na závěr podzimu?

„Byli jsme trpěliví a nechtěli jít do rizika. Možná mohl hrát už v Teplicích, ale to by bylo na hraně a mohl si ublížit. Michael potvrdil střeleckou formu a kvalitu, kterou odváděl celý podzim.“

Těší vás, že po 16 odehraných kolech máte 14 bodů náskok na druhou Slavii?

„14 bodů 14 kol před koncem soutěže je určitě zajímavá věc. Vy možná negativně píšete o Slavii, ale nemyslím si, že hraje tak špatně. Jarda Šilhavý je velice dobrý trenér, má charisma a kvalitu. Slavia v několika zápasech neměla tolik štěstí, jinak mohla mít víc bodů. Jarda je trenér, který mužstvo vede dobře, přeji mu, aby ho vedl i na jaře. Slavia určitě ještě neřekla poslední slovo.“

V čem tkví kouzlo současné Plzně?

„Mužstvo je stabilizované. Narozdíl od jiných máme kádr dlouhodobě pohromadě, to je obrovská výhoda. Mít nových čtrnáct hráčů není nic jednoduchého, zažil jsem to v Rusku. Nám to v Plzni také trvalo celý rok, když jsem do klubu přišel poprvé. Hráči se znají, ví, co po nich chceme, to je výhoda. Za rok mohou být i naši soupeři tak silní jako my.“

Čekal jste po návratu do Plzně, že budete mít až tak dobré výsledky?

„Věřil jsem, že budeme silní, ale nevěřil jsem, že budeme mít takový náskok. To je nadstandard, jsem strašně spokojený.“

Máte radost z formy Romana Hubníka z konce podzimu?

„Roman Hubník hrál v závěrečných kolech skvěle, možná patřil vůbec k nejlepším obráncům v lize. Je důrazný, rychlý, dobře čte hru. Ale sami víte, že po zranění nehrál optimální zápasy. Teď ukazuje kvalitu a já jsem za to rád.“

Dojde přes zimu k nějakým změnám?

„S některými hráči se budeme bavit, jestli nechtějí změnit klub. Zároveň pracujeme i na posílení, chceme si klást vyšší a vyšší cíle. Doufám, že se nám to podaří.“

Budete tlačit na vedení, aby v zimě nepustilo Krmenčíka?

„Zájemců na něj je dost, cena je rapidně vyšší, než v létě. Je asi třikrát až čtyřikrát vyšší, uvidíme, jestli klub odolá. Doufám, že ano, je pro nás strašně důležitý. Pokud chceme vyhrát ligu, což znamená na 99 procent postup do Ligy mistrů. To by pro klub bylo úžasné. Přemýšlíme všichni spíš o tom, abychom hráli Champions League, než abychom ho prodávali. Nemáme důvod.“